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Carmo Dalla Vecchia rebate críticas sobre aparência e brinca com comparação com He-Man: 'É um gostoso, tá tudo certo'

Ator de 54 anos esteve presente na estreia VIP do espetáculo "Meu Filho é um Musical" na última terça-feira (2)

Kamila Macedo

Publicado em 4 de junho de 2026 às 19:56

De visual novo, Carmo Dalla Vecchia é comparado ao He-Man Crédito: Reprodução/Instagram

A noite de estreia VIP do espetáculo "Meu Filho é um Musical", que homenageia o humorista Paulo Gustavo, ocorreu na última terça-feira (2), no Rio de Janeiro, e contou com a presença de Carmo Dalla Vecchia. Em entrevista ao PLAY VIEWS, o ator de 54 anos falou sobre como lida com as críticas virtuais e a importância do autoconhecimento. Ele também brincou com as comparações feitas com os personagens He-Man e Thor, agora que está de visual novo.

Ao comentar os ataques que costuma receber nas redes sociais, Carmo foi direto e garantiu que não se deixa abalar pelas opiniões alheias, citando o próprio Paulo Gustavo como um exemplo de força. “Não ligo muito, não. Acho que uma pessoa que é gay, assim como Paulo Gustavo, a gente teve um grande exemplo do que aconteceu no palco. Se você for olhar para o abismo, o abismo olha para você”, disparou.

Para ele, muitas pessoas passam o tempo julgando a vida alheia na internet simplesmente por falta de ocupação. “Tem gente que só faz isso na vida, olhar o outro e apontar o dedo. Geralmente a vida dessas pessoas é vazia, sozinha e triste. Eu tendo a olhar mais para as coisas bonitas”, destacou o ator.

Na sequência, o artista ressaltou que o homenageado da noite precisou encarar muitas portas fechadas ao longo da carreira, mas nunca deixou que as opiniões negativas afetassem seus objetivos. “Ele teve na história dele muitas pessoas que disseram não para ele. Ele não escutava os nãos. Ele olhava e dizia: ‘Não, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou mostrar’", disse.

Carmo Dalla Vecchia 1 de 21

Carmo ainda defendeu que dar ouvidos aos julgamentos da internet é uma perda de tempo que só atrapalha a evolução pessoal: “Ficar olhando demais para a crítica ou para o que acham de você é perda de tempo total. Perda da chance, da oportunidade que você tem de se desenvolver.”

O ator explicou que essa virada de chave para ignorar os comentários maldosos veio com o tempo e com o cuidado com a mente. “A gente tem que ter amor próprio. Anos de psicanálise também. Uma pena que todo mundo não possa fazer”, completou.