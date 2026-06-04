Atriz revela que descobriu agressão física uma década após o ocorrido: ‘Acordei inconsciente no chão’

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Kamila Macedo
Publicado em 4 de junho de 2026 às 18:21
A atriz Sharon Stone contou que só descobriu ter sido vítima de uma agressão física dez anos após o episódio, ao ir ao hospital para investigar fortes dores na nuca e nos ombros. A artista revelou o caso no podcast The Person Who Believed in Me, da CBS, na última segunda-feira (1°).
"Não sei o quanto posso falar sobre isso. Fui atingida por trás. Só fui entender o que tinha acontecido dez anos depois, porque acordei inconsciente no chão", relatou a atriz de 68 anos, explicando o motivo de não ter associado o mal-estar imediato a uma violência.
Stone detalhou que, ao retomar a consciência, ficou desorientada no ambiente: "Os dois sofás estavam de lado. A mesa de centro estava toda revirada, meio que de cabeça para baixo. Tudo que estava em cima da mesa de centro estava espalhado pelo chão e eu não sabia como tinha chegado lá”.
A estrela de O Vingador do Futuro (1990) explicou que o diagnóstico tardio veio durante uma consulta médica motivada pelos incômodos na região cervical. “Estava com muitos problemas na nuca e meus ombros doíam muito. Fui a uma clínica especializada em coluna cervical e lombar, onde me receitaram propofol e fizeram vários raios-X da minha frente e das minhas costas, entre outras coisas”, disse.
"Eles iam fazer algum tipo de injeção no que achavam ser artrite no meu pescoço e ombros, e já tinham feito todos esses raios-X preliminares da minha caixa torácica, pescoço, ombros e coluna, e o médico entrou e disse: 'Não vamos conseguir fazer essa cirurgia'”, complementou a artista.
Sharon Stone
Foi nesse momento que Sharon soube que carregava lesões antigas no corpo. "Eu fiquei tipo, 'Não sei do que você está falando'. E ele respondeu: 'Sua caixa torácica está toda fraturada e cicatrizada. É evidente que você foi atacada e que o que aconteceu com você foi um crime grave'”, relembrou.
Diante da gravidade da situação, o especialista recomendou que ela fizesse uma denúncia formal. A orientação médica desencadeou uma crise de pânico na atriz, que ainda estava sob o efeito do sedativo ministrado para o procedimento na coluna.
Apesar de desconfiar de quem cometeu o crime, Sharon Stone preferiu omitir o nome do suspeito ao ser questionada sobre a identidade do agressor. "Não vou dizer publicamente, mas posso afirmar que registramos a ocorrência e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance", garantiu. "Tive a oportunidade de prestar queixa, mas como já havia se passado uma década e sou uma figura pública, decidi não fazê-lo", justificou.
A artista declarou ter quase certeza sobre a autoria do ataque, mas ponderou sobre os entraves jurídicos de levar o caso adiante depois de tanto tempo, mencionando que enfrentaria “muitas dificuldades no tribunal uma década depois”. Stone também disse que teria “evidências circunstanciais suficientes para abrir um processo”, mas que ela preferiu abrir mão da ação legal para evitar que o episódio definisse sua trajetória pública. Questionada se o caso se enquadrava como violência doméstica, Sharon concluiu dizendo não poder afirmar com total convicção.