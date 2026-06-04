GRAVE

Atriz revela que descobriu agressão física uma década após o ocorrido: ‘Acordei inconsciente no chão’

Sharon Stone relatou que só soube da gravidade do ataque ao investigar dores crônicas

Kamila Macedo

Publicado em 4 de junho de 2026 às 18:21

Sharon Stone no podcast The Person Who Believed in Me" Crédito: Reprodução/Youtube

A atriz Sharon Stone contou que só descobriu ter sido vítima de uma agressão física dez anos após o episódio, ao ir ao hospital para investigar fortes dores na nuca e nos ombros. A artista revelou o caso no podcast The Person Who Believed in Me, da CBS, na última segunda-feira (1°).

"Não sei o quanto posso falar sobre isso. Fui atingida por trás. Só fui entender o que tinha acontecido dez anos depois, porque acordei inconsciente no chão", relatou a atriz de 68 anos, explicando o motivo de não ter associado o mal-estar imediato a uma violência.

Stone detalhou que, ao retomar a consciência, ficou desorientada no ambiente: "Os dois sofás estavam de lado. A mesa de centro estava toda revirada, meio que de cabeça para baixo. Tudo que estava em cima da mesa de centro estava espalhado pelo chão e eu não sabia como tinha chegado lá”.

A estrela de O Vingador do Futuro (1990) explicou que o diagnóstico tardio veio durante uma consulta médica motivada pelos incômodos na região cervical. “Estava com muitos problemas na nuca e meus ombros doíam muito. Fui a uma clínica especializada em coluna cervical e lombar, onde me receitaram propofol e fizeram vários raios-X da minha frente e das minhas costas, entre outras coisas”, disse.

"Eles iam fazer algum tipo de injeção no que achavam ser artrite no meu pescoço e ombros, e já tinham feito todos esses raios-X preliminares da minha caixa torácica, pescoço, ombros e coluna, e o médico entrou e disse: 'Não vamos conseguir fazer essa cirurgia'”, complementou a artista.

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Foi nesse momento que Sharon soube que carregava lesões antigas no corpo. "Eu fiquei tipo, 'Não sei do que você está falando'. E ele respondeu: 'Sua caixa torácica está toda fraturada e cicatrizada. É evidente que você foi atacada e que o que aconteceu com você foi um crime grave'”, relembrou.

Diante da gravidade da situação, o especialista recomendou que ela fizesse uma denúncia formal. A orientação médica desencadeou uma crise de pânico na atriz, que ainda estava sob o efeito do sedativo ministrado para o procedimento na coluna.

Apesar de desconfiar de quem cometeu o crime, Sharon Stone preferiu omitir o nome do suspeito ao ser questionada sobre a identidade do agressor. "Não vou dizer publicamente, mas posso afirmar que registramos a ocorrência e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance", garantiu. "Tive a oportunidade de prestar queixa, mas como já havia se passado uma década e sou uma figura pública, decidi não fazê-lo", justificou.