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Ivete Sangalo revela mania pouco conhecida e brinca: 'Sou uma pessoa louca'

Cantora contou que tem obsessão por organização e costuma arrumar qualquer ambiente por onde passa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 19:16

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @rafamattei

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu os seguidores ao revelar um hábito curioso durante uma interação nas redes sociais. Em uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, a artista falou sobre aspectos da vida pessoal e confessou que tem uma forte mania de organização.

Segundo Ivete, o costume acompanha sua rotina em qualquer lugar. Ela contou que costuma reorganizar objetos, guardar itens fora do lugar e prestar atenção até em detalhes que passam despercebidos pela maioria das pessoas.

Mansão de Ivete Sangalo em Orlando

Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
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Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
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Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
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Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais

"A minha mania mais aleatória é arrumar todo lugar que estou. Academia? Tô malhando, deixo os pesos no lugar. Eu sou toda organizada. O lugar do álcool é o lugar do álcool, do pano é do pano… Uma pessoa louca", brincou.

A artista afirmou que costuma observar cantos, quinas e áreas menos visíveis dos ambientes, sempre com o olhar atento para limpeza e organização.

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Durante a conversa com os fãs, Ivete também compartilhou uma reflexão sobre os desafios enfrentados ao longo da vida. Para ela, os momentos mais difíceis foram justamente aqueles que ajudaram a revelar sua força para superar obstáculos.

"Quando você estiver sentindo que o bicho está pegando, é ali que você vai encontrar a saída", afirmou.

Mãe de Marcelo, Marina e Helena, a cantora também revelou que sua palavra favorita é "mãe", destacando a importância da família em sua trajetória.

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A interação ainda serviu para aumentar a expectativa em torno de sua participação no Rock in Rio. Ao comentar os preparativos para o show marcado para setembro, Ivete voltou a fazer uma brincadeira que divertiu os seguidores.

"Meu amor, você sabe que eu não saio de casa para fazer qualquer negócio. A gente vem fazendo história. Cada show gera momentos especiais. Neste ano, se prepara, que eu venho nua", disse em tom descontraído.

A cantora será uma das atrações do Palco Mundo no dia 13 de setembro, data que marca o encerramento do festival.

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