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Terceiro filho de Sthefany Brito nasce e atriz emociona fãs com primeiras fotos; veja

Filippo chegou ao mundo no último domingo (1º) e teve nascimento celebrado pela atriz nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 12:48

Nasce terceiro filho de Sthefany Brito
Nasce terceiro filho de Sthefany Brito Crédito: Reprodução

A atriz Sthefany Brito anunciou o nascimento de seu terceiro filho, Filippo, fruto do casamento com Igor Raschkovsky. A novidade foi compartilhada nas redes sociais nesta quarta-feira (4), embora o bebê tenha nascido no último domingo (1º).

Ao publicar registros feitos na maternidade, a artista celebrou a chegada do caçula da família. “O dia em que meu coração fora do peito triplicou! Bem-vindo, meu filho!”, escreveu na legenda das fotos.

Nasce terceiro filho de Sthefany Brito

Nasce terceiro filho de Sthefany Brito por Reprodução
Nasce terceiro filho de Sthefany Brito por Reprodução
Nasce terceiro filho de Sthefany Brito por Reprodução
Nasce terceiro filho de Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
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Nasce terceiro filho de Sthefany Brito por Reprodução

Filippo é o terceiro filho do casal, que já são pais de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1 ano. Nas imagens divulgadas, Sthefany aparece ao lado do marido e do recém-nascido logo após o parto.

A gravidez havia sido anunciada em dezembro de 2025. Na ocasião, a atriz revelou que estava no quarto mês de gestação e compartilhou a felicidade pela chegada de mais um menino à família. “Tem um meninão crescendo aqui dentro da minha barriga e eu só posso me sentir a mãe mais sortuda desse universo!”, declarou na época.

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Sthefany Brito e Igor Raschkovsky estão juntos desde 2011. Com a chegada de Filippo, a família passa a contar com três filhos, todos meninos.

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