EMOÇÃO

Terceiro filho de Sthefany Brito nasce e atriz emociona fãs com primeiras fotos; veja

Filippo chegou ao mundo no último domingo (1º) e teve nascimento celebrado pela atriz nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 12:48

Nasce terceiro filho de Sthefany Brito Crédito: Reprodução

A atriz Sthefany Brito anunciou o nascimento de seu terceiro filho, Filippo, fruto do casamento com Igor Raschkovsky. A novidade foi compartilhada nas redes sociais nesta quarta-feira (4), embora o bebê tenha nascido no último domingo (1º).

Ao publicar registros feitos na maternidade, a artista celebrou a chegada do caçula da família. “O dia em que meu coração fora do peito triplicou! Bem-vindo, meu filho!”, escreveu na legenda das fotos.

Nasce terceiro filho de Sthefany Brito 1 de 8

Filippo é o terceiro filho do casal, que já são pais de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1 ano. Nas imagens divulgadas, Sthefany aparece ao lado do marido e do recém-nascido logo após o parto.

A gravidez havia sido anunciada em dezembro de 2025. Na ocasião, a atriz revelou que estava no quarto mês de gestação e compartilhou a felicidade pela chegada de mais um menino à família. “Tem um meninão crescendo aqui dentro da minha barriga e eu só posso me sentir a mãe mais sortuda desse universo!”, declarou na época.