Terceiro filho de Sthefany Brito nasce e atriz emociona fãs com primeiras fotos; veja

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Fernanda Varela
Publicado em 4 de junho de 2026 às 12:48
A atriz Sthefany Brito anunciou o nascimento de seu terceiro filho, Filippo, fruto do casamento com Igor Raschkovsky. A novidade foi compartilhada nas redes sociais nesta quarta-feira (4), embora o bebê tenha nascido no último domingo (1º).
Ao publicar registros feitos na maternidade, a artista celebrou a chegada do caçula da família. “O dia em que meu coração fora do peito triplicou! Bem-vindo, meu filho!”, escreveu na legenda das fotos.
Nasce terceiro filho de Sthefany Brito
Filippo é o terceiro filho do casal, que já são pais de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1 ano. Nas imagens divulgadas, Sthefany aparece ao lado do marido e do recém-nascido logo após o parto.
A gravidez havia sido anunciada em dezembro de 2025. Na ocasião, a atriz revelou que estava no quarto mês de gestação e compartilhou a felicidade pela chegada de mais um menino à família. “Tem um meninão crescendo aqui dentro da minha barriga e eu só posso me sentir a mãe mais sortuda desse universo!”, declarou na época.
Sthefany Brito e Igor Raschkovsky estão juntos desde 2011. Com a chegada de Filippo, a família passa a contar com três filhos, todos meninos.