ASTROLOGIA

O guia de Sêneca para salvar sua mente do esgotamento emocional nos próximos dias de junho

O ingresso de Mercúrio em Câncer ativa a intuição do zodíaco e prova que sofremos mais na imaginação do que na realidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:55

Sêneca Crédito: Reprodução

Se as suas últimas semanas foram marcadas por uma sensação de aperto no peito e pensamentos repetitivos sobre o futuro, o céu que se desenha a partir desta quinta-feira (04) traz o respiro que você tanto buscava. Com a mente geral desacelerando e migrando para águas mais profundas e intuitivas, aquela mania de criar tempestades em copo d'água perde força, dando lugar a uma clareza.

O grande divisor de águas dessa fase é a percepção de que a maior parte dos seus medos recentes nunca chegou a se materializar. O pensador estóico Sêneca defendia com precisão que a nossa própria criatividade costuma erguer barreiras muito mais assustadoras do que os fatos concretos da vida. Ao perceber que você gastou energia vital sofrendo por cenários que só existiam na sua cabeça, o céu te convida a cortar o fornecimento de energia para o pessimismo e fincar os pés no agora.

A partir de quinta-feira, as respostas para impasses que pareciam complexos demais começam a surgir de forma natural e discreta, seja através de um sonho revelador, de um conselho casual ou de uma forte certeza interna. A atmosfera se torna ideal para desatar nós emocionais, reatar laços com pessoas queridas e, acima de tudo, fazer as pazes com a sua própria trajetória. É um período de acolhimento em que a empatia e o bom senso passam a ditar o ritmo dos acontecimentos.