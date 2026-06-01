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Estreias no cinema em junho de 2026; veja a lista completa de filmes

O mês traz lançamentos aguardados, relançamentos de clássicos e produções nacionais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:28

Cinema Crédito: Dean Drobot/Shutterstock)

Se você achou que o mês de junho seria dominado apenas pelo futebol, é melhor preparar a pipoca. Os lançamentos nos cinemas e nas plataformas de streaming está completamente recheado e promete agradar desde os nostálgicos até os fãs de Hollywood. Aliás, entre as novidades, chega finalmente às telas o longa que supostamente serviu de cupido para o novo romance de Jennifer Lopez após o divórcio com Ben Affleck.

Para você não se perder no meio de tantas opções, organizamos os principais destaques ao longo do mês.

Confira o que vem por aí:

Todo Mundo em Pânico 6 (4 de junho): A franquia de sátira mais icônica do cinema está de volta. Vinte e seis anos após o primeiro filme, o grupo original liderado por Anna Faris e os irmãos Wayans retorna para zoar os novos clichês do cinema de terror.

Conheça 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes ou séries em 2026 1 de 20

Mestres do Universo (4 de junho): O herói clássico He-Man ganha uma nova roupagem nas telonas. O príncipe herdeiro precisa recuperar sua espada lendária para deter o vilão Esqueleto, trazendo no elenco Nicholas Galitzine e Camila Mendes.

Toy Story 5 (18 de junho): Os brinquedos enfrentam o seu maior rival até aqui: a tecnologia. Woody, Buzz e companhia precisam entender o seu espaço em uma era onde as crianças só querem saber de telas e eletrônicos.

Supergirl (25 de junho): Expandindo o universo dos super-heróis, Kara Zor-El (vivida por Milly Alcock) assume o papel da heroína em uma jornada espacial que mistura justiça, vingança e autodescoberta.

Filmes que estão disponíveis no Youtube 1 de 50

Paixão de Escritório (5 de junho na Netflix): Comédia romântica onde Jennifer Lopez vive uma CEO durona que quebra as próprias regras ao se envolver com o novo advogado da empresa, interpretado por Brett Goldstein.

Eu & Você em Toscana (11 de junho nos cinemas): Protagonizado por Halle Bailey e Regé-Jean Page, o longa traz a clássica e divertida dinâmica do namoro falso que acaba se transformando em amor real em uma mansão na Itália.

Dia D (11 de junho nos cinemas): Se você prefere ficção científica e mistério, Emily Blunt e Colin Firth lideram este suspense apocalíptico sobre segredos militares e a iminente chegada de uma inteligência alienígena.

O cenário nacional também garante produções imperdíveis. No dia 11 de junho, estreia 'Trago Seu Amor', comédia romântica com Giovanna Grigio e Diego Martins. Na mesma data, chega 'Apenas Coisas Boas', um romance de época sensível ambientado no interior de Goiás nos anos 1980. Já no dia 18 de junho, as telas recebem 'Quinze Dias', adaptação do livro best-seller infantojuvenil que traz Débora Falabella no elenco.

No dia 7 de junho, a Netflix lança o documentário 'Tetra: Acreditar de Novo', que resgata os bastidores históricos da conquista da Seleção Brasileira em 1994, com depoimentos de Romário e Bebeto. E para fechar, no dia 13 de junho, o grupo sul-coreano BTS invade as salas de cinema com a transmissão global do show comemorativo 'BTS World Tour ARIRANG In Busan'.

