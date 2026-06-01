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Estreias no cinema em junho de 2026; veja a lista completa de filmes

O mês traz lançamentos aguardados, relançamentos de clássicos e produções nacionais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:28

Imagem Edicase Brasil
Cinema  Crédito: Dean Drobot/Shutterstock)

Se você achou que o mês de junho seria dominado apenas pelo futebol, é melhor preparar a pipoca. Os lançamentos nos cinemas e nas plataformas de streaming está completamente recheado e promete agradar desde os nostálgicos até os fãs de Hollywood. Aliás, entre as novidades, chega finalmente às telas o longa que supostamente serviu de cupido para o novo romance de Jennifer Lopez após o divórcio com Ben Affleck. 

Para você não se perder no meio de tantas opções, organizamos os principais destaques ao longo do mês. 

Confira o que vem por aí:

Todo Mundo em Pânico 6 (4 de junho): A franquia de sátira mais icônica do cinema está de volta. Vinte e seis anos após o primeiro filme, o grupo original liderado por Anna Faris e os irmãos Wayans retorna para zoar os novos clichês do cinema de terror.

Conheça 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes ou séries em 2026

De férias com você, de Emily Henry (Verus). Poppy e Alex são melhores amigos com personalidades opostas e viajam juntos todo verão há uma década. Eles param de se falar após uma viagem desastrosa. por Reprodução
De Férias com Você, filme baseado no livro homônimo de Emily Henry, estreia nesta sexta-feira (9), com Emily Bader e Tom Blyth como protagonistas por Netflix/Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
A empregada, filme baseado no livro homônimo de Freida McFadden, fez sua estreia oficial nos cinemas no dia 1º de janeiro por Divulgação
A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood (Arqueiro). É um livro sobre Olive Smith, uma estudante de doutorado em Biologia que não acredita no amor, e Adam Carlsen, um professor temido e respeitado em Stanford. Para provar à sua amiga que está bem, ela finge um namoro com ele.  por Divulgação
Tom Bateman e Lili Reinhart interpretam Adam e Olive no filme de A Hipótese do amor, que será lançado este ano no Prime Video por Reprodução
Verity, de Colleen Hoover (Galera). uM thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para terminar os livros da autora best-seller Verity Crawford, que está incapacitada após um acidente por Divulgação
Anne Hathaway interpretará Verity, a protagonista do livro homônimo, no filme que estreia este ano nos cinemas.  por Reprodução/Instagram
Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco). Mostra os 50º Jogos Vorazes, o Massacre Quaternário, focando no jovem Haymitch Abernathy do Distrito 12, que, ao ser selecionado, descobre um plano para seu fracasso e precisa lutar não só pela sobrevivência, mas para que sua luta tenha um significado maior. por Divulgação
Amanhecer na colheita, novo filme de Jogos Vorazes, baseado no livro de Suzanne Collins, estreia em novembro por Reprodução
O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë (L&PM). O clássico narra a paixão avassaladora, obsessiva e destrutiva entre Catherine Earnshaw e Heathcliff, numa propriedade rural inglesa, explorando amor, ódio, ciúme e vingança entre famílias.  por Divulgação
A nova adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, com Jacob Elordi e Margot Robbie, estreia em 14 de fevereiro por Divulgação
O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy (Paralela). O jogador de hóquei Garrett Graham e a estudante Hannah Wells, que fazem um acordo inusitado: ela o ajuda com as notas em Ética, e ele a ajuda a dar ciúmes no garoto por quem ela é apaixonada.  por Divulgação
A série Off-campus, baseada em O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy, estreia em 2026 no Prime Video por Divulgação
Um perfeito cavalheiro, de Julia Quinn (Arqueiro). Conta a história de Sophie, filha bastarda de um conde, que se disfarça e vai a um baile onde se apaixona por Benedict Bridgerton, mas foge à meia-noite sem revelar sua identidade. por Reprodução
A quarta temporada de Bridgerton, baseada no terceiro livro da série, Um perfeito cavalheiro, estreia em 29 de janeiro, na Netflix. por Divulgação
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um erro trágico que resultou na morte do seu namorado. No presente, ela luta para se reconectar com a filha pequena.  por Reprodução
Uma segunda chance, baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, estreia nos cinemas em 1º de março. por Divulgação
Duna, de Frank Herbert (2017) Uma estonteante mistura de aventura e misticismo, ecologia e política. por Divulgação
Duna: 3, que estreia em novembro, concluirá o primeiro livro da série por Reprodução
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De férias com você, de Emily Henry (Verus). Poppy e Alex são melhores amigos com personalidades opostas e viajam juntos todo verão há uma década. Eles param de se falar após uma viagem desastrosa. por Reprodução

Mestres do Universo (4 de junho): O herói clássico He-Man ganha uma nova roupagem nas telonas. O príncipe herdeiro precisa recuperar sua espada lendária para deter o vilão Esqueleto, trazendo no elenco Nicholas Galitzine e Camila Mendes.

Toy Story 5 (18 de junho): Os brinquedos enfrentam o seu maior rival até aqui: a tecnologia. Woody, Buzz e companhia precisam entender o seu espaço em uma era onde as crianças só querem saber de telas e eletrônicos.

Supergirl (25 de junho): Expandindo o universo dos super-heróis, Kara Zor-El (vivida por Milly Alcock) assume o papel da heroína em uma jornada espacial que mistura justiça, vingança e autodescoberta.

Filmes que estão disponíveis no Youtube

Cabra Marcado Para Morrer (1984) por Reprodução
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) por Reprodução
Vidas Secas (1963) por Reprodução
Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976) por Reprodução
Bye Bye Brasil (1980) por Reprodução
Terra em Transe (1967) por Reprodução
Matou a Família e Foi ao Cinema (1969) por Reprodução
O Pagador de Promessas (1962) por Reprodução
A Hora da Estrela (1985) por Reprodução
Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967) por Reprodução
O Beijo da Mulher Aranha (1985) por Reprodução
Assalto ao Banco Central (2011) por Reprodução
Orfeu Negro (1959) por Reprodução
Como era Verde o meu Vale (1943) por Reprodução
O Homem que Ri (1928) por Reprodução
Casanova de Fellini (1976) por Reprodução
Lawrence da Arábia (1962) por Reprodução
O Homem que Sabia Demais (1934) por Reprodução
Pai e Filha (1949) por Reprodução
Semente do Mal (1934 por Reprodução
A Noite dos Mortos-Vivos (1968) por Reprodução
O Encouraçado Potemkin (1925) por Reprodução
Atividade Paranormal (2007) por Reprodução
Noite do Terror (1974) por Reprodução
Asas do Desejo (1987) por Reprodução
O Enigma de Kaspar Hauser (1974) por Reprodução
O Vampiro (1932) por Reprodução
O Grande Ditador (1940) por Reprodução
Era Uma Vez no Oeste (1968) por Reprodução
Viagem à Lua (1902) por Reprodução
O Gabinete do Dr. Caligari (1920) por Reprodução
Persona (1966) por Reprodução
Hellraiser - Renascido do Inferno (1987) por Reprodução
Halloween: A Noite do Terror (1978) por Reprodução
Um Lobisomem Americano em Londres (1981) por Reprodução
Metropolis (1927) por Reprodução
Um Dia Quente de Verão (1991) por Reprodução
Jovem e Inocente (1937) por Reprodução
Nosferatu (1922) por Reprodução
M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) por Reprodução
Onibaba (1964) por Reprodução
Sonhos (1990) por Reprodução
Veludo Azul (1986) por Reprodução
Eles Vivem (1988) por Reprodução
As Pontes de Madison (1995) por Reprodução
Jackie Brown (1997) por Reprodução
Por um Punhado de Dólares (1964) por Reprodução
Duna (1984) por Reprodução
Vá e Veja (1985) por Reprodução
Andrei Rublev (1966) por Reprodução
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Cabra Marcado Para Morrer (1984) por Reprodução

Paixão de Escritório (5 de junho na Netflix): Comédia romântica onde Jennifer Lopez vive uma CEO durona que quebra as próprias regras ao se envolver com o novo advogado da empresa, interpretado por Brett Goldstein.

Eu & Você em Toscana (11 de junho nos cinemas): Protagonizado por Halle Bailey e Regé-Jean Page, o longa traz a clássica e divertida dinâmica do namoro falso que acaba se transformando em amor real em uma mansão na Itália.

Dia D (11 de junho nos cinemas): Se você prefere ficção científica e mistério, Emily Blunt e Colin Firth lideram este suspense apocalíptico sobre segredos militares e a iminente chegada de uma inteligência alienígena.

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O cenário nacional também garante produções imperdíveis. No dia 11 de junho, estreia 'Trago Seu Amor', comédia romântica com Giovanna Grigio e Diego Martins. Na mesma data, chega 'Apenas Coisas Boas', um romance de época sensível ambientado no interior de Goiás nos anos 1980. Já no dia 18 de junho, as telas recebem 'Quinze Dias', adaptação do livro best-seller infantojuvenil que traz Débora Falabella no elenco.

No dia 7 de junho, a Netflix lança o documentário 'Tetra: Acreditar de Novo', que resgata os bastidores históricos da conquista da Seleção Brasileira em 1994, com depoimentos de Romário e Bebeto. E para fechar, no dia 13 de junho, o grupo sul-coreano BTS invade as salas de cinema com a transmissão global do show comemorativo 'BTS World Tour ARIRANG In Busan'.

As datas podem sofrer alterações. Consulte sempre a programação do cinema da sua cidade.

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