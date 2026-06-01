ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (1º de junho): segunda-feira favorece avanços, boas notícias e decisões que podem abrir caminhos

O primeiro dia de junho chega com energia de renovação, incentivo para agir e oportunidades de crescimento em diferentes áreas da vida

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Junho começa com um clima propício para colocar planos em prática, retomar projetos que estavam parados e dar atenção a decisões que podem trazer resultados importantes no futuro. O dia favorece conversas produtivas, organização da rotina e atitudes que ajudam a criar mais estabilidade. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia favorece conquistas ligadas ao trabalho e aos estudos. Uma conversa importante pode trazer esclarecimentos e abrir espaço para novas oportunidades. Evite agir por impulso diante de questões financeiras.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 7

Touro: Sua determinação será um diferencial para alcançar resultados positivos. Questões familiares tendem a fluir melhor, trazendo mais tranquilidade para o restante da semana.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

Gêmeos: Responsabilidades extras podem surgir, mas você terá habilidade para lidar com elas. Uma notícia relacionada a projetos ou planos pessoais pode aumentar sua confiança.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

O café ideal para cada signo 1 de 13

Câncer: O momento é favorável para resolver pendências e colocar a vida em ordem. O apoio de pessoas próximas ajudará você a enxergar soluções que antes pareciam distantes.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 4

Leão: O dia traz movimento e possibilidades de crescimento. Uma oportunidade profissional ou financeira pode surgir de forma inesperada, exigindo atenção aos detalhes.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 7

Virgem: Organizar prioridades será fundamental para aproveitar melhor as oportunidades do dia. Conversas produtivas e trocas de experiências podem trazer aprendizados valiosos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra: Sua capacidade de equilibrar diferentes situações será colocada em prática. O período favorece decisões conscientes e atitudes que fortalecem relacionamentos importantes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Escorpião: A persistência ajudará você a concluir algo que vinha exigindo dedicação. O dia também favorece mudanças positivas na rotina e novos planos para o futuro.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

Sagitário: Uma questão que estava causando preocupação tende a encontrar um caminho mais simples de resolução. Confie mais na sua experiência e evite dar atenção a críticas sem fundamento.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 3

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: O início do mês favorece metas profissionais e decisões ligadas ao crescimento pessoal. Sua dedicação poderá chamar a atenção de pessoas influentes.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 8

Aquário: Novas ideias e contatos interessantes podem movimentar seu dia. Aproveite para compartilhar projetos e buscar apoio para objetivos que deseja tirar do papel.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Peixes: O dia favorece a organização financeira e a busca por mais estabilidade. Pequenos avanços realizados agora poderão trazer resultados importantes nas próximas semanas.

Cor da sorte: Azul