Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (1º de junho): segunda-feira favorece avanços, boas notícias e decisões que podem abrir caminhos

O primeiro dia de junho chega com energia de renovação, incentivo para agir e oportunidades de crescimento em diferentes áreas da vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Junho começa com um clima propício para colocar planos em prática, retomar projetos que estavam parados e dar atenção a decisões que podem trazer resultados importantes no futuro. O dia favorece conversas produtivas, organização da rotina e atitudes que ajudam a criar mais estabilidade. Veja a previsão do site "India TV News".

Leia mais

Imagem - O dia da sorte de cada signo em junho revela viradas, conquistas e oportunidades especiais; veja o seu

O dia da sorte de cada signo em junho revela viradas, conquistas e oportunidades especiais; veja o seu

Imagem - O universo envia um aviso importante para Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes hoje (1º de junho), e ignorar a mensagem pode atrasar seus planos

O universo envia um aviso importante para Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes hoje (1º de junho), e ignorar a mensagem pode atrasar seus planos

Imagem - Hoje (1º de junho) pode marcar o início de uma fase mais produtiva, com decisões importantes e oportunidades surgindo onde antes havia dúvidas

Hoje (1º de junho) pode marcar o início de uma fase mais produtiva, com decisões importantes e oportunidades surgindo onde antes havia dúvidas

Áries: O dia favorece conquistas ligadas ao trabalho e aos estudos. Uma conversa importante pode trazer esclarecimentos e abrir espaço para novas oportunidades. Evite agir por impulso diante de questões financeiras.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 7

Touro: Sua determinação será um diferencial para alcançar resultados positivos. Questões familiares tendem a fluir melhor, trazendo mais tranquilidade para o restante da semana.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

Gêmeos: Responsabilidades extras podem surgir, mas você terá habilidade para lidar com elas. Uma notícia relacionada a projetos ou planos pessoais pode aumentar sua confiança.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
1 de 13
O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: O momento é favorável para resolver pendências e colocar a vida em ordem. O apoio de pessoas próximas ajudará você a enxergar soluções que antes pareciam distantes.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 4

Leão: O dia traz movimento e possibilidades de crescimento. Uma oportunidade profissional ou financeira pode surgir de forma inesperada, exigindo atenção aos detalhes.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 7

Virgem: Organizar prioridades será fundamental para aproveitar melhor as oportunidades do dia. Conversas produtivas e trocas de experiências podem trazer aprendizados valiosos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra: Sua capacidade de equilibrar diferentes situações será colocada em prática. O período favorece decisões conscientes e atitudes que fortalecem relacionamentos importantes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Escorpião: A persistência ajudará você a concluir algo que vinha exigindo dedicação. O dia também favorece mudanças positivas na rotina e novos planos para o futuro.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

Sagitário: Uma questão que estava causando preocupação tende a encontrar um caminho mais simples de resolução. Confie mais na sua experiência e evite dar atenção a críticas sem fundamento.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 3

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
1 de 13
Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O início do mês favorece metas profissionais e decisões ligadas ao crescimento pessoal. Sua dedicação poderá chamar a atenção de pessoas influentes.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 8

Aquário: Novas ideias e contatos interessantes podem movimentar seu dia. Aproveite para compartilhar projetos e buscar apoio para objetivos que deseja tirar do papel.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Peixes: O dia favorece a organização financeira e a busca por mais estabilidade. Pequenos avanços realizados agora poderão trazer resultados importantes nas próximas semanas.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 2

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Sob efeito de anestesia, Ana Castela revela o que a levou a adiar cirurgia

Sob efeito de anestesia, Ana Castela revela o que a levou a adiar cirurgia
Imagem - Virginia agradece apoio de Vini Jr. após xingamentos em jogo do Brasil

Virginia agradece apoio de Vini Jr. após xingamentos em jogo do Brasil
Imagem - Virgínia finge amizade com Lúcia e desperta desconfiança de Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (1)

Virgínia finge amizade com Lúcia e desperta desconfiança de Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (1)