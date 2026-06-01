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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:00
Junho começa com um clima propício para colocar planos em prática, retomar projetos que estavam parados e dar atenção a decisões que podem trazer resultados importantes no futuro. O dia favorece conversas produtivas, organização da rotina e atitudes que ajudam a criar mais estabilidade. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: O dia favorece conquistas ligadas ao trabalho e aos estudos. Uma conversa importante pode trazer esclarecimentos e abrir espaço para novas oportunidades. Evite agir por impulso diante de questões financeiras.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 7
Touro: Sua determinação será um diferencial para alcançar resultados positivos. Questões familiares tendem a fluir melhor, trazendo mais tranquilidade para o restante da semana.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 6
Gêmeos: Responsabilidades extras podem surgir, mas você terá habilidade para lidar com elas. Uma notícia relacionada a projetos ou planos pessoais pode aumentar sua confiança.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 1
O café ideal para cada signo
Câncer: O momento é favorável para resolver pendências e colocar a vida em ordem. O apoio de pessoas próximas ajudará você a enxergar soluções que antes pareciam distantes.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 4
Leão: O dia traz movimento e possibilidades de crescimento. Uma oportunidade profissional ou financeira pode surgir de forma inesperada, exigindo atenção aos detalhes.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 7
Virgem: Organizar prioridades será fundamental para aproveitar melhor as oportunidades do dia. Conversas produtivas e trocas de experiências podem trazer aprendizados valiosos.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 6
O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo
Libra: Sua capacidade de equilibrar diferentes situações será colocada em prática. O período favorece decisões conscientes e atitudes que fortalecem relacionamentos importantes.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 2
Escorpião: A persistência ajudará você a concluir algo que vinha exigindo dedicação. O dia também favorece mudanças positivas na rotina e novos planos para o futuro.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 5
Sagitário: Uma questão que estava causando preocupação tende a encontrar um caminho mais simples de resolução. Confie mais na sua experiência e evite dar atenção a críticas sem fundamento.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 3
O esmalte que é a cara de cada signo
Capricórnio: O início do mês favorece metas profissionais e decisões ligadas ao crescimento pessoal. Sua dedicação poderá chamar a atenção de pessoas influentes.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 8
Aquário: Novas ideias e contatos interessantes podem movimentar seu dia. Aproveite para compartilhar projetos e buscar apoio para objetivos que deseja tirar do papel.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
Peixes: O dia favorece a organização financeira e a busca por mais estabilidade. Pequenos avanços realizados agora poderão trazer resultados importantes nas próximas semanas.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 2