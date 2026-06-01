ASTROLOGIA

O universo envia um aviso importante para Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes hoje (1º de junho), e ignorar a mensagem pode atrasar seus planos

Nem todo obstáculo surge para impedir seu caminho; alguns aparecem para evitar erros maiores

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:00

Signos e aviso do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O primeiro dia de junho chega com um recado importante para quatro signos. Algumas situações podem parecer lentas, confusas ou até frustrantes à primeira vista, mas existe uma razão por trás dos atrasos e mudanças de rota. O universo tenta mostrar que insistir no que não está funcionando pode custar mais caro do que aceitar uma nova direção. Quem prestar atenção aos sinais terá vantagem.

Gêmeos: Você está ansioso para acelerar um projeto, resolver uma pendência ou tomar uma decisão importante. No entanto, a mensagem do dia é clara: ainda falta uma informação importante. Antes de agir, observe melhor os detalhes e escute mais do que fala.

Dica cósmica: A pressa de hoje pode virar arrependimento amanhã.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Virgem: Nem tudo precisa sair exatamente como foi planejado. Um imprevisto pode obrigar você a adaptar estratégias ou rever expectativas. Embora isso gere desconforto inicialmente, a mudança tende a ser mais positiva do que parece.

Dica cósmica: Flexibilidade pode abrir portas que a perfeição mantém fechadas.

Filmes para Virgem 1 de 10

Sagitário: Existe uma tendência a ignorar sinais de desgaste em uma situação profissional ou pessoal. O universo pede que você encare a realidade sem filtros. Quanto antes fizer ajustes, mais rápido conseguirá avançar.

Dica cósmica: Coragem também significa admitir quando algo precisa mudar.

Filmes para Sagitário 1 de 10

Peixes: Sua intuição estará especialmente forte neste início de mês. Uma sensação insistente sobre alguém ou alguma situação merece atenção. Mesmo sem provas concretas, você pode perceber algo que outras pessoas ainda não enxergaram.

Dica cósmica: Confie mais na sua percepção e menos no ruído ao redor.