Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neto de sobrevivente do Titanic revela detalhe surpreendente que pode ter inspirado cena famosa do filme

Relato envolve passageiro que conseguiu se salvar após se agarrar a uma porta no oceano, décadas antes da produção dirigida por James Cameron

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de junho de 2026 às 06:00

Titanic – Amor intenso e apego emocional
Titanic – Amor intenso e apego emocional Crédito: Reprodução

Mais de um século após o naufrágio do Titanic, uma revelação feita pela família de um dos sobreviventes voltou a chamar atenção dos admiradores da tragédia marítima. Segundo Steven Fong, neto de Fang Lang, a experiência vivida pelo avô durante o desastre teria inspirado uma das cenas mais lembradas do filme lançado em 1997.

A declaração foi feita no documentário Os Seis, que resgata a história dos passageiros chineses que estavam a bordo do navio. De acordo com Fong, o avô chegou a afundar junto com a embarcação antes de encontrar uma porta que o ajudou a permanecer na superfície até ser resgatado.

Como era o Titanic

Titanic por Divulgação
Grande escadaria do Titanic por Reprodução
Grande salão de jantar por Reprodução
Sala de ginástica da primeira classe por Robert Welch / Creative Commons
Café dentro do navio por Robert Welch / Creative Commons
Sala de leitura do Titanic por Reprodução
Cabine no Titanic por Divulgação
Suíte na primeira classe do Titanic por Reprodução
1 de 8
Titanic por Divulgação

Segundo o neto, a história guarda semelhanças com a sequência final de Titanic. Ele afirmou que James Cameron teria citado Fang Lang como inspiração para a cena envolvendo Jack e Rose após o naufrágio.

A trajetória do sobrevivente permaneceu desconhecida durante décadas, inclusive entre familiares. De acordo com o documentário, Fang Lang raramente falava sobre o desastre e nunca compartilhou detalhes da experiência dentro de casa.

Leia mais

Imagem - Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões e vira peça histórica

Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões e vira peça histórica

Imagem - Nova descoberta é encontrada em destroços do Titanic

Nova descoberta é encontrada em destroços do Titanic

Imagem - Titanic: o que é verdade e o que é ficção no clássico de James Cameron?

Titanic: o que é verdade e o que é ficção no clássico de James Cameron?

A história só começou a ser reconstruída após uma investigação conduzida pelo historiador marítimo Steven Schwankert. O pesquisador dedicou anos a reunir informações sobre os passageiros chineses que estavam a bordo do Titanic, grupo que acabou ficando praticamente apagado dos registros mais populares sobre a tragédia.

O trabalho resultou no livro e no documentário Os Seis. A produção mostra que oito chineses embarcaram na viagem inaugural do navio e que seis deles sobreviveram ao naufrágio.

Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões

Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões; veja a peça por Henry Aldridge Ltda/Divulgação
Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões; veja a peça por Henry Aldridge Ltda/Divulgação
Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões; veja a peça por Henry Aldridge Ltda/Divulgação
Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões; veja a peça por Henry Aldridge Ltda/Divulgação
Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões; veja a peça por Henry Aldridge Ltda/Divulgação
Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões; veja a peça por Henry Aldridge Ltda/Divulgação
Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões; veja a peça por Henry Aldridge Ltda/Divulgação
1 de 7
Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões; veja a peça por Henry Aldridge Ltda/Divulgação

Após serem resgatados pelo navio Carpathia, os sobreviventes enfrentaram outro obstáculo. Por causa da Lei de Exclusão Chinesa, que restringia a entrada de imigrantes chineses nos Estados Unidos, eles não puderam permanecer no país e seguiram viagem para Cuba.

Anos depois, Fang Lang conseguiu retornar aos Estados Unidos. Lá, construiu uma nova vida, abriu uma padaria, formou família e teve filhos.

Para Steven Fong, participar do resgate dessa história tem um significado especial. O neto afirmou que a família se sente honrada por contribuir para um capítulo pouco conhecido de um dos acontecimentos mais famosos da história mundial.

Mais recentes

Imagem - Maré de prosperidade: 3 signos começam junho com energia para crescer e ganhar dinheiro

Maré de prosperidade: 3 signos começam junho com energia para crescer e ganhar dinheiro
Imagem - O universo envia um aviso importante para Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes hoje (1° de junho), e ignorar a mensagem pode atrasar seus planos

O universo envia um aviso importante para Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes hoje (1° de junho), e ignorar a mensagem pode atrasar seus planos
Imagem - Ferrovia que vai ligar o Brasil ao Pacífico tem corredor de 5 mil km e vai mudar rota de chegada até a China

Ferrovia que vai ligar o Brasil ao Pacífico tem corredor de 5 mil km e vai mudar rota de chegada até a China