CURIOSIDADE

Neto de sobrevivente do Titanic revela detalhe surpreendente que pode ter inspirado cena famosa do filme

Relato envolve passageiro que conseguiu se salvar após se agarrar a uma porta no oceano, décadas antes da produção dirigida por James Cameron

Fernanda Varela

Publicado em 1 de junho de 2026 às 06:00

Titanic – Amor intenso e apego emocional Crédito: Reprodução

Mais de um século após o naufrágio do Titanic, uma revelação feita pela família de um dos sobreviventes voltou a chamar atenção dos admiradores da tragédia marítima. Segundo Steven Fong, neto de Fang Lang, a experiência vivida pelo avô durante o desastre teria inspirado uma das cenas mais lembradas do filme lançado em 1997.

A declaração foi feita no documentário Os Seis, que resgata a história dos passageiros chineses que estavam a bordo do navio. De acordo com Fong, o avô chegou a afundar junto com a embarcação antes de encontrar uma porta que o ajudou a permanecer na superfície até ser resgatado.

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Segundo o neto, a história guarda semelhanças com a sequência final de Titanic. Ele afirmou que James Cameron teria citado Fang Lang como inspiração para a cena envolvendo Jack e Rose após o naufrágio.

A trajetória do sobrevivente permaneceu desconhecida durante décadas, inclusive entre familiares. De acordo com o documentário, Fang Lang raramente falava sobre o desastre e nunca compartilhou detalhes da experiência dentro de casa.

A história só começou a ser reconstruída após uma investigação conduzida pelo historiador marítimo Steven Schwankert. O pesquisador dedicou anos a reunir informações sobre os passageiros chineses que estavam a bordo do Titanic, grupo que acabou ficando praticamente apagado dos registros mais populares sobre a tragédia.

O trabalho resultou no livro e no documentário Os Seis. A produção mostra que oito chineses embarcaram na viagem inaugural do navio e que seis deles sobreviveram ao naufrágio.

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Após serem resgatados pelo navio Carpathia, os sobreviventes enfrentaram outro obstáculo. Por causa da Lei de Exclusão Chinesa, que restringia a entrada de imigrantes chineses nos Estados Unidos, eles não puderam permanecer no país e seguiram viagem para Cuba.

Anos depois, Fang Lang conseguiu retornar aos Estados Unidos. Lá, construiu uma nova vida, abriu uma padaria, formou família e teve filhos.