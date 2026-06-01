AMISTOSO

Marido de Malu Borges detalha ataques a Virginia em jogo do Brasil: 'Começaram a jogar bolinhas e aviãozinhos'

João Santiago afirmou que a influenciadora não foi alvo apenas de xingamentos durante a partida contra o Panamá no Maracanã

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 07:01

João Santiago falou sobre o ataque contra Virginia em amistoso do Brasil no Maracanã Crédito: Reprodução

Os ataques direcionados a Virginia Fonseca durante o amistoso entre Brasil e Panamá, realizado neste domingo (31), no Maracanã, foram além dos xingamentos entoados por parte da torcida. A informação foi revelada por João Santiago, empresário e marido da influenciadora Malu Borges, que também estava presente no estádio.

Em vídeos publicados em seu perfil no TikTok, onde reúne mais de 700 mil seguidores, João comentou a repercussão do episódio envolvendo Virginia e criticou o comportamento de parte do público após o gol marcado por Vini Jr., ex-namorado da empresária. Segundo ele, além dos gritos ofensivos que viralizaram nas redes sociais, algumas pessoas teriam começado a arremessar objetos improvisados em meio à arquibancada.

Look de Virginia Fonseca para amistoso da Seleção Brasileira 1 de 5

"Cara, eu particularmente achei ridículo. Não é porque eu sou fã da Virgínia, mas... por que que uma pessoa para e começa a xingar a mulher no meio do jogo porque o Vinícius Júnior fez um gol? O que que a mulher fez ali para atrapalhar aquele negócio?", questionou.

Na sequência, João rebateu quem tentou justificar a situação como algo comum do ambiente do futebol. "Segundo ponto, cara. As pessoas falam assim: 'Não, que futebol é isso aí. É muita testosterona.' Cara, não é muita testosterona. Eu acredito muito mais que é pouco neurônio", afirmou.

O empresário também relatou que o comportamento de alguns torcedores chamou atenção durante a partida. Segundo ele, papéis distribuídos no estádio teriam sido transformados em bolinhas e aviões de papel, que passaram a ser lançados na arquibancada.

Virginia Fonseca no amistoso da Seleção Brasileira 1 de 7

"As pessoas pegaram o papelzinho lá que o estádio fez, que eu já sabia que ia dar merda. Era óbvio que ia dar merda por causa de falta de ponto de reciclagem, enfim, várias coisas. As pessoas pegaram o papel, fizeram bolinha e aviãozinho de papel, e começaram a jogar. Provavelmente pessoas de 30, 40 anos fizeram isso. Acredito que alguns delinquentes de 15 também, mas assim: eu acho que o futebol desnorteia muito as pessoas, e isso é meio bizarro", declarou.

João ainda ampliou a crítica ao comportamento de torcedores em grandes eventos esportivos e citou episódios recentes de vandalismo ocorridos após conquistas no futebol internacional. "Então, cara, é bem bizarro assim. Eu não sou muito fã. Eu vi que essa semana depredaram Paris porque o Paris Saint-Germain ganhou [a Liga dos Campeões]. Por quê? Por quê? Por quê? O que que está acontecendo, cara?!".

O episódio envolvendo Virginia ganhou grande repercussão nas redes sociais após vídeos mostrarem parte da torcida entoando ofensas contra a influenciadora logo depois do primeiro gol da Seleção Brasileira. As imagens rapidamente viralizaram e geraram críticas de internautas, que classificaram a situação como desnecessária.

A repercussão foi tão grande que o próprio Vini Jr. decidiu se manifestar publicamente. Em um Story publicado após a partida, o atacante pediu respeito à ex-namorada e destacou que os dois mantêm uma boa relação, apesar do término do relacionamento.

"Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem. Vamos juntos pelo hexa", escreveu o jogador.