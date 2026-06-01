Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca é hostilizada por torcedores após gol de Vini Jr.; vídeo mostra reação da influenciadora

Parte da torcida presente no Maracanã entoou xingamentos contra a influenciadora após o atacante abrir o placar para a Seleção Brasileira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 06:40

Virginia reage a gritos da torcida durante jogo da Seleção
Virginia reage a gritos da torcida durante jogo da Seleção Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca viveu um momento desconfortável durante o amistoso entre Brasil e Panamá, realizado neste domingo (31), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A influenciadora, que acompanhava a partida das arquibancadas, foi alvo de xingamentos entoados por parte da torcida logo após o gol marcado por seu ex-namorado, Vinicius Jr.

O atacante precisou de apenas alguns segundos para abrir o placar para a Seleção Brasileira. No entanto, enquanto a comemoração tomava conta do estádio, um coro direcionado à influenciadora chamou atenção. Vídeos gravados por torcedores mostram o momento em que parte do público passa a entoar as ofensas: "Ei, Virginia, vai tomar no c...". 

Virginia Fonseca no amistoso da Seleção Brasileira

Virginia no amistoso da Seleção Brasileira por Reprodução/Instagram
Virginia no amistoso da Seleção Brasileira por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca com Lucas Guedez e Rafael Uccman por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca com Lucas Guedez e Duda Freire por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca com Lucas Guedez e Duda Freire por Divulgação/NOSSO
1 de 7
Virginia no amistoso da Seleção Brasileira por Reprodução/Instagram

As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais e geraram repercussão entre os internautas. Muitos usuários criticaram a atitude dos torcedores e questionaram o motivo de a influenciadora ter sido envolvida na comemoração de um gol marcado pelo ex-companheiro. "Ela virou jogadora agora? Povo sem noção", disse um internauta. "Qualquer pessoa com sanidade mental não acha normal um bando de macho mandando uma mulher tomar no c* no meio de um estádio. Que país machista!", detonou outra.

"O cara trai a mulher, não tem o menor respeito por ela, e esses homens ficam com raivinha. Isso só mostra o quanto nosso país é machista é misógino", falou mais uma pessa.

Além dos registros dos xingamentos, outro vídeo que circula nas plataformas digitais mostra a reação de Virginia ao perceber que seu nome estava sendo gritado pelas arquibancadas. Nas imagens, ela aparece conversando com o influenciador Lucas Guedez quando nota a movimentação ao redor. Em seguida, leva a mão ao rosto.

O episódio acontece poucas semanas após o fim do relacionamento entre Virginia e Vinicius Jr. O casal assumiu publicamente o namoro em outubro de 2025, após um período de especulações, e viveu uma relação bastante acompanhada pelos fãs. Em maio deste ano, no entanto, a influenciadora anunciou oficialmente o término.

Mesmo após o término, os dois continuam despertando a curiosidade dos seguidores. Antes da partida deste domingo, Virginia compartilhou detalhes do visual escolhido para acompanhar o amistoso no Maracanã. A publicação chamou atenção dos fãs ao receber uma curtida do próprio Vini Jr., gesto que rapidamente repercutiu entre os admiradores do ex-casal.

Look de Virginia Fonseca para amistoso da Seleção Brasileira

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Duda Freire e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Duda Freire e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
1 de 5
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

Nos últimos dias, a influenciadora também voltou aos assuntos mais comentados das redes sociais por conta de especulações envolvendo seu ex-marido, Zé Felipe. Vídeos dos dois interagindo durante a festa de aniversário da filha mais velha, Maria Alice, levantaram rumores sobre uma possível reconciliação. Questionada sobre o assunto, Virginia preferiu não alimentar as especulações e desconversou sobre uma eventual volta.

Leia mais

Imagem - Nattan pede desculpas após subir ao palco bêbado e promete show gratuito para fãs: 'Acho que me emocionei demais'

Nattan pede desculpas após subir ao palco bêbado e promete show gratuito para fãs: 'Acho que me emocionei demais'

Imagem - 'Tudo melhorou': André Marques celebra melhora na vida sexual e na saúde após largar o cigarro

'Tudo melhorou': André Marques celebra melhora na vida sexual e na saúde após largar o cigarro

Imagem - Antes da Copa do Mundo, Madrasta de Neymar impressiona após repaginada no visual; veja fotos

Antes da Copa do Mundo, Madrasta de Neymar impressiona após repaginada no visual; veja fotos

Tags:

Virginia Fonseca Vini jr.

Mais recentes

Imagem - Vini Jr. se pronuncia após ataques a Virginia em jogo do Brasil: 'Entre a gente está tudo bem'

Vini Jr. se pronuncia após ataques a Virginia em jogo do Brasil: 'Entre a gente está tudo bem'
Imagem - Marido de Malu Borges detalha ataques a Virginia em jogo do Brasil: 'Começaram a jogar bolinhas e aviãozinhos'

Marido de Malu Borges detalha ataques a Virginia em jogo do Brasil: 'Começaram a jogar bolinhas e aviãozinhos'
Imagem - O dia da sorte de cada signo em junho revela viradas, conquistas e oportunidades especiais; veja o seu

O dia da sorte de cada signo em junho revela viradas, conquistas e oportunidades especiais; veja o seu