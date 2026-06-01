AMISTOSO DA SELEÇÃO

Virginia Fonseca é hostilizada por torcedores após gol de Vini Jr.; vídeo mostra reação da influenciadora

Parte da torcida presente no Maracanã entoou xingamentos contra a influenciadora após o atacante abrir o placar para a Seleção Brasileira

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 06:40

Virginia reage a gritos da torcida durante jogo da Seleção Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca viveu um momento desconfortável durante o amistoso entre Brasil e Panamá, realizado neste domingo (31), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A influenciadora, que acompanhava a partida das arquibancadas, foi alvo de xingamentos entoados por parte da torcida logo após o gol marcado por seu ex-namorado, Vinicius Jr.

O atacante precisou de apenas alguns segundos para abrir o placar para a Seleção Brasileira. No entanto, enquanto a comemoração tomava conta do estádio, um coro direcionado à influenciadora chamou atenção. Vídeos gravados por torcedores mostram o momento em que parte do público passa a entoar as ofensas: "Ei, Virginia, vai tomar no c...".

Virginia Fonseca no amistoso da Seleção Brasileira 1 de 7

As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais e geraram repercussão entre os internautas. Muitos usuários criticaram a atitude dos torcedores e questionaram o motivo de a influenciadora ter sido envolvida na comemoração de um gol marcado pelo ex-companheiro. "Ela virou jogadora agora? Povo sem noção", disse um internauta. "Qualquer pessoa com sanidade mental não acha normal um bando de macho mandando uma mulher tomar no c* no meio de um estádio. Que país machista!", detonou outra.

"O cara trai a mulher, não tem o menor respeito por ela, e esses homens ficam com raivinha. Isso só mostra o quanto nosso país é machista é misógino", falou mais uma pessa.

Além dos registros dos xingamentos, outro vídeo que circula nas plataformas digitais mostra a reação de Virginia ao perceber que seu nome estava sendo gritado pelas arquibancadas. Nas imagens, ela aparece conversando com o influenciador Lucas Guedez quando nota a movimentação ao redor. Em seguida, leva a mão ao rosto.

O episódio acontece poucas semanas após o fim do relacionamento entre Virginia e Vinicius Jr. O casal assumiu publicamente o namoro em outubro de 2025, após um período de especulações, e viveu uma relação bastante acompanhada pelos fãs. Em maio deste ano, no entanto, a influenciadora anunciou oficialmente o término.

Mesmo após o término, os dois continuam despertando a curiosidade dos seguidores. Antes da partida deste domingo, Virginia compartilhou detalhes do visual escolhido para acompanhar o amistoso no Maracanã. A publicação chamou atenção dos fãs ao receber uma curtida do próprio Vini Jr., gesto que rapidamente repercutiu entre os admiradores do ex-casal.

Look de Virginia Fonseca para amistoso da Seleção Brasileira 1 de 5