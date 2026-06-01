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Virginia agradece apoio de Vini Jr. após xingamentos em jogo do Brasil

Influenciadora se manifestou após o ex-namorado pedir respeito e repudiar as ofensas entoadas por parte da torcida no Maracanã

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08:20

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram e Nelson Terme/CBF

Virginia Fonseca se pronunciou após Vini Jr. sair publicamente em sua defesa depois dos xingamentos que ela recebeu durante o amistoso entre Brasil e Panamá, realizado neste domingo (31), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A influenciadora utilizou as redes sociais para agradecer o apoio do ex-namorado.

Em seu perfil, ela compartilhou o Story publicado pelo jogador da Seleção Brasileira e respondeu de forma breve, mas direta, à mensagem. "Obrigada", escreveu Virginia, acrescentando emojis que simbolizam carinho e união.

Virginia agradece apoio de Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

A manifestação aconteceu poucas horas depois de Vini Jr. pedir respeito à influenciadora diante da repercussão provocada por vídeos que circularam nas redes sociais. Nas imagens, parte da torcida presente no estádio aparece entoando ofensas contra Virginia logo após o atacante abrir o placar da partida, vencida pelo Brasil por 6x2.

Diante da situação, o jogador decidiu se posicionar publicamente. Ao compartilhar uma foto da ex-companheira no Maracanã, ele destacou que os dois mantêm uma boa relação apesar do término do namoro e pediu que os torcedores deixem de atacá-la.

Look de Virginia Fonseca para amistoso da Seleção Brasileira 1 de 5