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Vini Jr. se pronuncia após ataques a Virginia em jogo do Brasil: 'Entre a gente está tudo bem'

Atacante se manifestou após parte da torcida hostilizar a influenciadora no Maracanã durante amistoso entre Brasil e Panamá

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 07:16

Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Vinicius Jr. usou as redes sociais na noite deste domingo (31) para se manifestar sobre os xingamentos direcionados à ex-namorada, Virginia Fonseca, durante o amistoso entre Brasil e Panamá, realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O atacante foi o responsável por abrir o placar da partida, vencida pela Seleção por 6x2. Logo após o gol, porém, parte da torcida no estádio começou a entoar ofensas contra Virginia, que acompanhava o jogo das arquibancadas. "Virginia, vai tomar no c...", cantaram algumas pessoas. Segundo o empresário João Santiago, alguns torcedores ainda arremessaram bolinhas e aviões de papel.

Virginia Fonseca no amistoso da Seleção Brasileira 1 de 7

Vídeos do momento rapidamente viralizaram nas redes sociais e geraram críticas de internautas e famosos. Diante da repercussão, Vini Jr. decidiu se pronunciar publicamente.

Em um Story publicado no Instagram, o jogador compartilhou uma foto da influenciadora no Maracanã e pediu que os torcedores deixem de atacá-la. Na mensagem, ele ressaltou que os dois mantêm uma relação respeitosa mesmo após o fim do namoro.

"Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem. Vamos juntos pelo hexa", escreveu.

Vini Jr. mandou mensagem de apoio para Virginia Crédito: Reprodução/Instagram

A publicação chamou atenção dos seguidores não apenas pelo pedido feito pelo atleta, mas também pelo tom carinhoso utilizado ao falar sobre a ex-companheira. Pouco depois, Virginia respondeu à mensagem. Ela repostou o Story e, sem se alongar, ela escreveu apenas: "Obrigada".

Outras personalidades da internet também criticaram o comportamento da torcida. A influenciadora Mariana Menezes disse que a situação acabou demonstrando a relevância de Virginia. "Estão mandando a Virginia tomar naquele lugar! Estou passada! Ridículos! Mas para vocês verem o quanto ela é poderosa. O Brasil fazendo gol e o pessoal preocupado em gritar o nome dela. Ela é muito rainha", declarou.

Quem também comentou o episódio foi Rico Melquiades. O influenciador afirmou que Virginia não merecia ser alvo das ofensas e demonstrou indignação com a situação. "O cara que trai a Virginia e ela que é xingada. O Brasil é um circo! Por isso que eu não vou torcer para o Brasil", escreveu.

Virginia e Vinicius Jr. anunciaram o fim do relacionamento no dia 15 de maio, após cerca de seis meses juntos. Na ocasião, a influenciadora publicou um texto afirmando que prefere encerrar ciclos quando eles deixam de fazer sentido, enquanto o jogador agradeceu pelos momentos vividos ao lado dela e desejou felicidade em sua nova fase.