NOVELA DAS 6

Virgínia finge amizade com Lúcia e desperta desconfiança de Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (1)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08:00

Virgínia em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

No capítulo desta segunda (1), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. o clima vai azedar de vez em Batanga quando Chinua perder a paciência e repreender Jendal publicamente por conta da condenação à morte do jornalista Robert, uma atitude impensada do rei que pode colocar a estabilidade de todo o país em um risco.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Disposto a não deixar a injustiça passar batida, Dumi decide agir nos bastidores e tem uma ideia ousada para denunciar as atitudes criminosas do monarca. No meio de toda essa tensão política, o ex-chefe da Guarda Real encontra espaço para o amor e faz uma revelação impactante para Akin: ele confessa que está completamente apaixonado por Kênia.

Enquanto isso, Virgínia resolve mudar de tática e começa a simular uma proximidade repentina com Lúcia/Alika. A cena não convence Tonho, que acha o comportamento da moça extremamente estranho e liga o sinal de alerta.