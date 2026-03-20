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Rei Cayman de 'A Nobreza do Amor' já foi dado como desaparecido e atuou com estrela de Crepúsculo; saiba quem

Welket Bungué nasceu na Guiné-Bissau e foi criado em Portugal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:07

Rei Cayman (Welket Bungué) em 'A nobreza do amor' Crédito: Divulgação/Rede Globo

Se você está acompanhando 'A Nobreza do Amor' provavelmente já percebeu que o Rei Cayman II não passa despercebido. O personagem, central nos primeiros capítulos da trama, é vivido pelo ator Welket Bungué.

Nascido na Guiné-Bissau e criado em Portugal, Welket Bungué construiu uma carreira verdadeiramente internacional. Aos 38 anos, ele já soma participações em produções filmadas em diferentes partes do mundo, como São Tomé e Príncipe, Índia e África do Sul.

O ator Welket Bungué

Rei Cayman (Welket Bungué) em 'A nobreza do amor' por Divulgação/Rede Globo
O ator Welket Bungué de 'A nobreza do amor' por Divulgação/Rede Globo
Rei Cayman II (Welket Bungué) e Rainha Niara (Erika Januza) em 'A nobreza do amor' por Divulgação/Rede Globo
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Rei Cayman (Welket Bungué) em 'A nobreza do amor' por Divulgação/Rede Globo

Ao todo, são mais de 40 trabalhos entre filmes e séries, além de reconhecimentos importantes fora do Brasil. Um dos destaques foi sua atuação no longa Berlin Alexanderplatz (2020), que lhe rendeu indicação em festivais internacionais, incluindo premiações em Estocolmo.

E a conexão com o Brasil não é recente: há cerca de 15 anos, o ator mantém uma relação próxima com o país, participando de produções nacionais e circulando por festivais.

Em 2022, ele integrou o elenco de Crimes do Futuro, dividindo cena com nomes de peso como Kristen Stewart, conhecida mundialmente por viver Bella na saga Crepúsculo.

Antes disso, em 2018, ele também participou do cinema brasileiro no filme Joaquim, dirigido por Marcelo Gomes.

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Agora, em A Nobreza do Amor, Bungué contracena com nomes conhecidos do público, como Duda Santos, Lázaro Ramos e Erika Januza.

Em março de 2023, o nome de Welket Bungué ganhou destaque nos noticiários brasileiros por um motivo preocupante, o ator foi dado como desaparecido no Rio de Janeiro.

Amigos recorreram às redes sociais em busca de informações sobre seu paradeiro. Ele teria sido visto pela última vez na região da Pedra do Sal, na zona portuária da cidade.

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Horas depois, o alívio, o ator foi encontrado. A confirmação veio por meio de uma publicação da fotógrafa Kristin Bethge, que agradeceu o apoio, mas não revelou detalhes sobre o ocorrido.

Na ficção, o destino do Rei Cayman II também promete fortes emoções. O personagem deve deixar a trama já nos próximos capítulos.

Após sofrer um golpe liderado por Jendal, vivido por Lázaro Ramos, o monarca perde o poder e passa a ser perseguido. Em uma tentativa de fuga, ele sofre um acidente e acaba morrendo.

Antes disso, Cayman ainda faz um último pedido, que Omar ajude sua esposa, Niara, e a filha, Alika, a escaparem em segurança.

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