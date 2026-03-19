'Passei mal': Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars e cantor reage

Moradora de Guarulhos viralizou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:16

Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars
Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars Crédito: Reprodução/TV Globo

Imagine você postar um vídeo despretensioso do seu filho e, poucas horas depois, receber um comentário do seu maior ídolo. Foi exatamente isso que aconteceu com Alessandra Santos, de 29 anos. Moradora de Guarulhos (SP), ela viu sua vida virar de cabeça para baixo após o cantor Bruno Mars notar a semelhança impressionante entre ele e o pequeno Noah, de apenas 3 aninhos.

Tudo começou em um momento comum de família, pizza no sofá e clipes na TV. Foi a filha mais velha de Alessandra, Yasmin (11), quem deu o estalo: "Mãe, o Noah parece o Bruno Mars, né?". Alessandra gravou, postou com a legenda brincando que o filho era fruto de um "crush de adolescência" pelo cantor e foi dormir. Ao acordar, o mundo já conhecia o "Bruninho do Brasil".

Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars

Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars por Reprodução/TV Globo
Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars e cantor reage nos comentários por Reprodução/Redes Sociais
Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars e cantor reage nos comentários por Reprodução/Redes Sociais
Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars e cantor reage nos comentários por Reprodução/Redes Sociais
Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars e cantor reage nos comentários por Reprodução/Redes Sociais
Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars e cantor reage nos comentários por Reprodução/Redes Sociais
Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars e cantor reage nos comentários por Reprodução/Redes Sociais
Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars e cantor reage nos comentários por Reprodução/Redes Sociais
Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Fã brasileira mostra filho parecido com Bruno Mars por Reprodução/TV Globo

A surpresa maior veio quando o próprio Bruno Mars comentou na publicação. Com um emoji de olhos arregalados, o cantor escreveu apenas: “Pera aí”. O impacto foi tão grande que Alessandra conta que chegou a passar mal de emoção. "Eu entrava no perfil dele e saía, não conseguia acreditar. Tive que sentar para digerir", relembra a mãe.

A semelhança é tão bizarra que nem o próprio Noah consegue se diferenciar. Ao ver fotos da infância de Bruno Mars, o pequeno aponta para a tela e jura que é ele mesmo. 

Para além dos memes e das curtidas, Alessandra vê no carisma do filho uma oportunidade. Vinda de uma família humilde e moradora de comunidade, ela espera que a visibilidade ajude a construir um futuro mais confortável para os filhos.

"As pessoas precisam entender que, além de ser o 'Bruninho', o Noah é uma criança que está brincando. Essa brincadeira pode dar um futuro melhor para ele. Ver essa exposição traz esperança para a nossa família", explica Alessandra.

Noah já começou a ser reconhecido nas ruas e, segundo a mãe, adora tirar fotos. O plano agora é investir na carreira de criador de conteúdo do pequeno, levá-lo à TV caracterizado e, quem sabe, promover o encontro entre o "mini" e Bruno Mars.  

