REALITY

BBB 26: Ana Paula Renault fracassa em desafio e fica de fora da festa pela 4ª vez

Após tentativas frustradas com cadeados, a jornalista desistiu da dinâmica 'Barrados no Baile'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 06:36

Ana Paula Renault no Barrado no Bailr Crédito: Reprodução/TV Globo

Na madrugada desta quinta-feira (19), Ana Paula Renault viveu um verdadeiro teste de paciência no BBB 26, mas acabou derrotada pelo cansaço. Pela quarta vez na edição, a sister foi barrada de uma festa, desta vez por decisão do Líder Alberto Cowboy.

Para conseguir entrar na festa do rival, Ana Paula precisava superar o desafio "Barrado no Baile". A missão parecia simples, mas se mostrou um pesadelo, ela deveria abrir um baú trancado por três cadeados usando chaves escondidas em potes. O prêmio seria o convite VIP para a noite.

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Determinada a enfrentar o Líder, que a chamou de "vampira" momentos antes, Ana Paula começou a prova com animação. "Como perco uma festa dessas?", disparou ela ao ler as instruções. No entanto, o otimismo deu lugar à frustração após dezenas de chaves testadas e nenhuma fechadura aberta.

Sentada em frente à caixa, a sister alternava entre tentativas e momentos de desânimo. Por volta das 5h da manhã, após uma madrugada de luta, ela jogou a toalha. "Não consegui abrir", desabafou, visivelmente exausta.