Veja por que Jonas Sulzbach deve ganhar o BBB 26

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de março de 2026 às 19:31
Jonas se tornou um dos principais nomes do BBB 26 e aparece como forte candidato ao prêmio milionário após construir uma trajetória marcada por estratégia, protagonismo e consistência dentro do reality. Com passagem anterior pelo programa e um jogo ativo nesta edição, o brother reúne fatores que ajudam a explicar seu favoritismo entre parte do público.
Ao longo da temporada, Jonas se destacou como um dos competidores mais completos do elenco. O participante é o maior vencedor de provas até aqui e já soma mais de cinco semanas de imunidade, consolidando um desempenho dominante nas dinâmicas. Além disso, escapou de dois paredões importantes: em um deles, venceu a Prova Bate-Volta; em outro, foi salvo pelo poder da Máquina do Poder, utilizado por Jordana para livrá-lo da berlinda.
Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26)
Outro ponto que fortalece sua candidatura ao título é o embate direto com adversários fortes do jogo. Jonas se posiciona como um contraponto estratégico ao grupo liderado por Ana Paula Renault e Milena, concentrando boa parte da torcida que se opõe às sisters. Alvo frequente das rivais, ele protagoniza discussões e conflitos que movimentam o reality e reforçam sua presença na narrativa do programa.
A experiência também pesa a favor do participante. Jonas já integrou o elenco do BBB 12, quando conquistou o terceiro lugar após uma trajetória sólida até a reta final. A vivência anterior no reality contribui para sua leitura de jogo mais apurada nesta edição, permitindo decisões mais calculadas e um posicionamento mais seguro diante das dinâmicas.
Dentro da casa, o brother ainda demonstra forte espírito de liderança. Ele articula estratégias ao lado de aliados, especialmente com Alberto Cowboy, e participa ativamente das decisões do grupo, assumindo papel central nas movimentações do jogo.
Fora da casa, Jonas também conta com a vantagem de já ser conhecido do público. Desde sua participação no BBB 12, quando viveu um relacionamento com Mari Gonzalez, o participante construiu uma imagem consolidada. Ao longo dos anos, manteve uma trajetória sem grandes polêmicas, o que contribui para uma percepção positiva e reduz riscos de rejeição.