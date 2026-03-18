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Veja por que Jonas Sulzbach deve ganhar o BBB 26

Participante acumula vitórias, protagonismo e apoio do público após trajetória consolidada desde o BBB 12

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 19:31

Jonas reúne vitórias, estratégia e protagonismo e desponta como favorito ao prêmio do BBB 26
Jonas reúne vitórias, estratégia e protagonismo no BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

Jonas se tornou um dos principais nomes do BBB 26 e aparece como forte candidato ao prêmio milionário após construir uma trajetória marcada por estratégia, protagonismo e consistência dentro do reality. Com passagem anterior pelo programa e um jogo ativo nesta edição, o brother reúne fatores que ajudam a explicar seu favoritismo entre parte do público.

Ao longo da temporada, Jonas se destacou como um dos competidores mais completos do elenco. O participante é o maior vencedor de provas até aqui e já soma mais de cinco semanas de imunidade, consolidando um desempenho dominante nas dinâmicas. Além disso, escapou de dois paredões importantes: em um deles, venceu a Prova Bate-Volta; em outro, foi salvo pelo poder da Máquina do Poder, utilizado por Jordana para livrá-lo da berlinda.

Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26)

Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Jonas Sulzbach (Paredão) por Divulgação
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach passou o aniversário confinado no BBB 12 por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
BBB 26 errou a idade de Jonas Sulzbach por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas por Divulgação
Jonas Sulzbach por Divulgação
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach passou o aniversário confinado no BBB 12 por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
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Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo

Outro ponto que fortalece sua candidatura ao título é o embate direto com adversários fortes do jogo. Jonas se posiciona como um contraponto estratégico ao grupo liderado por Ana Paula Renault e Milena, concentrando boa parte da torcida que se opõe às sisters. Alvo frequente das rivais, ele protagoniza discussões e conflitos que movimentam o reality e reforçam sua presença na narrativa do programa.

A experiência também pesa a favor do participante. Jonas já integrou o elenco do BBB 12, quando conquistou o terceiro lugar após uma trajetória sólida até a reta final. A vivência anterior no reality contribui para sua leitura de jogo mais apurada nesta edição, permitindo decisões mais calculadas e um posicionamento mais seguro diante das dinâmicas.

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Dentro da casa, o brother ainda demonstra forte espírito de liderança. Ele articula estratégias ao lado de aliados, especialmente com Alberto Cowboy, e participa ativamente das decisões do grupo, assumindo papel central nas movimentações do jogo.

Fora da casa, Jonas também conta com a vantagem de já ser conhecido do público. Desde sua participação no BBB 12, quando viveu um relacionamento com Mari Gonzalez, o participante construiu uma imagem consolidada. Ao longo dos anos, manteve uma trajetória sem grandes polêmicas, o que contribui para uma percepção positiva e reduz riscos de rejeição.

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Tags:

Televisão Reality Show bbb 26 Jonas Sulzbach

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