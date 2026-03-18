REALITY SHOW

Veja por que Jonas Sulzbach deve ganhar o BBB 26

Participante acumula vitórias, protagonismo e apoio do público após trajetória consolidada desde o BBB 12

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 19:31

Jonas reúne vitórias, estratégia e protagonismo no BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

Jonas se tornou um dos principais nomes do BBB 26 e aparece como forte candidato ao prêmio milionário após construir uma trajetória marcada por estratégia, protagonismo e consistência dentro do reality. Com passagem anterior pelo programa e um jogo ativo nesta edição, o brother reúne fatores que ajudam a explicar seu favoritismo entre parte do público.

Ao longo da temporada, Jonas se destacou como um dos competidores mais completos do elenco. O participante é o maior vencedor de provas até aqui e já soma mais de cinco semanas de imunidade, consolidando um desempenho dominante nas dinâmicas. Além disso, escapou de dois paredões importantes: em um deles, venceu a Prova Bate-Volta; em outro, foi salvo pelo poder da Máquina do Poder, utilizado por Jordana para livrá-lo da berlinda.

Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26) 1 de 44

Outro ponto que fortalece sua candidatura ao título é o embate direto com adversários fortes do jogo. Jonas se posiciona como um contraponto estratégico ao grupo liderado por Ana Paula Renault e Milena, concentrando boa parte da torcida que se opõe às sisters. Alvo frequente das rivais, ele protagoniza discussões e conflitos que movimentam o reality e reforçam sua presença na narrativa do programa.

A experiência também pesa a favor do participante. Jonas já integrou o elenco do BBB 12, quando conquistou o terceiro lugar após uma trajetória sólida até a reta final. A vivência anterior no reality contribui para sua leitura de jogo mais apurada nesta edição, permitindo decisões mais calculadas e um posicionamento mais seguro diante das dinâmicas.

Dentro da casa, o brother ainda demonstra forte espírito de liderança. Ele articula estratégias ao lado de aliados, especialmente com Alberto Cowboy, e participa ativamente das decisões do grupo, assumindo papel central nas movimentações do jogo.