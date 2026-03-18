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Como é a experiência no Les Présidents, restaurante francês de Erick Jacquin com menu degustação de até R$ 660

Restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins aposta em menu degustação sofisticado e pratos clássicos da alta gastronomia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:00

Pratos servidos no Pratos servidos no Les Président, restaurante francês de Erick Jacquin em São Paulo, restaurante francês de Erick Jacquin em São Paulo
Pratos servidos no Président, restaurante francês de Erick Jacquin em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

Localizado nos Jardins, em São Paulo, o Les Présidents é o restaurante mais sofisticado comandado pelo chef francês Erick Jacquin, jurado do MasterChef Brasil. Inaugurado em 2014 na Rua da Consolação, o endereço se consolidou como um dos principais representantes da alta gastronomia francesa na cidade, com ambiente elegante, pratos clássicos reinterpretados e um serviço que segue o rigor tradicional da culinária europeia.

O espaço aposta em uma experiência gastronômica completa, com menu degustação, pratos autorais e releituras de clássicos franceses, além de uma carta de vinhos extensa. O restaurante também já recebeu diversos elogios de críticos gastronômicos e guias especializados, que destacam a técnica refinada de Jacquin e a fidelidade à cozinha francesa clássica.

O menu degustação é o principal destaque da casa e custa cerca de R$ 660 por pessoa, com aproximadamente sete etapas que variam conforme a temporada e os ingredientes disponíveis. A experiência costuma incluir entradas delicadas, pratos principais com técnicas clássicas francesas e sobremesas elaboradas.

Pratos do Les Président

Pratos autorais do Les Président, restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins, em São Paulo por Reprodução/Instagram
Pratos autorais do Les Président, restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins, em São Paulo por Reprodução/Instagram
Pratos autorais do Les Président, restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins, em São Paulo por Reprodução/Instagram
Pratos autorais do Les Président, restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins, em São Paulo por Reprodução/Instagram
Pratos autorais do Les Président, restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins, em São Paulo por Reprodução/Instagram
Pratos autorais do Les Président, restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins, em São Paulo por Reprodução/Instagram
Pratos autorais do Les Président, restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins, em São Paulo por Reprodução/Instagram
Pratos autorais do Les Président, restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins, em São Paulo por Reprodução/Instagram
Pratos autorais do Les Président, restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins, em São Paulo por Reprodução/Instagram
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Pratos autorais do Les Président, restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins, em São Paulo por Reprodução/Instagram

Entre os pratos mais conhecidos do restaurante estão o steak tartare preparado à mesa, uma das marcas da casa, além de opções sofisticadas com frutos do mar, carnes nobres e molhos tradicionais da gastronomia francesa. O restaurante também mantém sobremesas clássicas, como o petit gâteau, servido por cerca de R$ 45, que se tornou um dos pedidos mais populares do cardápio.

O ticket médio do Président costuma variar entre R$ 350 e R$ 700 por pessoa, dependendo da escolha entre pratos à la carte ou do menu degustação completo, sem considerar harmonização de vinhos. Para quem opta por experiências com harmonização, o valor final pode ultrapassar esse intervalo.

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O ambiente segue a estética de bistrô francês contemporâneo, com iluminação intimista, decoração elegante e mesas bem espaçadas. A experiência de atendimento também é frequentemente citada em avaliações de especialistas como um dos pontos altos da casa, com serviço técnico e detalhista.

Críticos gastronômicos costumam destacar a consistência da cozinha de Jacquin no Président. Avaliações publicadas em guias de gastronomia ressaltam a precisão técnica dos pratos, o cuidado com ingredientes e a fidelidade às bases da culinária francesa, fatores que ajudam a manter o restaurante entre os endereços mais respeitados da alta gastronomia paulistana.

Além do Président, Jacquin também comanda outros restaurantes em São Paulo, como o Lvtetia, de culinária italiana, o Ça-Va, bistrô francês, e o Ça-Va Café, especializado em pâtisserie e doces franceses. Ainda assim, é no Président que o chef concentra sua proposta mais sofisticada e autoral.

Tags:

são Paulo Erick Jacquin Gastronomia les Président

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