GASTRONOMIA

Como é a experiência no Les Présidents, restaurante francês de Erick Jacquin com menu degustação de até R$ 660

Restaurante francês de Erick Jacquin nos Jardins aposta em menu degustação sofisticado e pratos clássicos da alta gastronomia

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:00

Pratos servidos no Président, restaurante francês de Erick Jacquin em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

Localizado nos Jardins, em São Paulo, o Les Présidents é o restaurante mais sofisticado comandado pelo chef francês Erick Jacquin, jurado do MasterChef Brasil. Inaugurado em 2014 na Rua da Consolação, o endereço se consolidou como um dos principais representantes da alta gastronomia francesa na cidade, com ambiente elegante, pratos clássicos reinterpretados e um serviço que segue o rigor tradicional da culinária europeia.

O espaço aposta em uma experiência gastronômica completa, com menu degustação, pratos autorais e releituras de clássicos franceses, além de uma carta de vinhos extensa. O restaurante também já recebeu diversos elogios de críticos gastronômicos e guias especializados, que destacam a técnica refinada de Jacquin e a fidelidade à cozinha francesa clássica.

O menu degustação é o principal destaque da casa e custa cerca de R$ 660 por pessoa, com aproximadamente sete etapas que variam conforme a temporada e os ingredientes disponíveis. A experiência costuma incluir entradas delicadas, pratos principais com técnicas clássicas francesas e sobremesas elaboradas.

Pratos do Les Président 1 de 9

Entre os pratos mais conhecidos do restaurante estão o steak tartare preparado à mesa, uma das marcas da casa, além de opções sofisticadas com frutos do mar, carnes nobres e molhos tradicionais da gastronomia francesa. O restaurante também mantém sobremesas clássicas, como o petit gâteau, servido por cerca de R$ 45, que se tornou um dos pedidos mais populares do cardápio.

O ticket médio do Président costuma variar entre R$ 350 e R$ 700 por pessoa, dependendo da escolha entre pratos à la carte ou do menu degustação completo, sem considerar harmonização de vinhos. Para quem opta por experiências com harmonização, o valor final pode ultrapassar esse intervalo.

O ambiente segue a estética de bistrô francês contemporâneo, com iluminação intimista, decoração elegante e mesas bem espaçadas. A experiência de atendimento também é frequentemente citada em avaliações de especialistas como um dos pontos altos da casa, com serviço técnico e detalhista.

Críticos gastronômicos costumam destacar a consistência da cozinha de Jacquin no Président. Avaliações publicadas em guias de gastronomia ressaltam a precisão técnica dos pratos, o cuidado com ingredientes e a fidelidade às bases da culinária francesa, fatores que ajudam a manter o restaurante entre os endereços mais respeitados da alta gastronomia paulistana.