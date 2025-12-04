Acesse sua conta
Quanto custa comer nos restaurantes de Paola Carosella? Veja preços e endereços

Arturito e La Guapa revelam duas facetas da cozinheira que virou referência nacional após o sucesso no MasterChef

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06:47

Chef Paola Carosella comanda o Arturito e a rede La Guapa em São Paulo
Chef Paola Carosella comanda o Arturito e a rede La Guapa em São Paulo

A chef ítalo-argentina Paola Carosella, naturalizada brasileira, tornou-se um dos nomes mais populares da gastronomia do país depois de integrar o júri do MasterChef Brasil entre 2014 e 2020. Com passagens por cozinhas da França, Estados Unidos, Argentina e Uruguai, ela chegou a São Paulo em 2001 e, após atuar em diferentes restaurantes, decidiu abrir seus próprios negócios, consolidando-se como empreendedora e referência culinária.

“Arturito” de Paola Carosella


Hoje, Carosella comanda dois empreendimentos de destaque: o Arturito, restaurante de cozinha autoral em São Paulo, e a La Guapa Empanadas, rede dedicada à empanadas artesanais e doces latino-americanos criada em 2014. O Arturito, localizado entre Pinheiros e Jardim Paulista, trabalha com ingredientes sazonais e orgânicos, muitos preparados em forno a lenha, em um ambiente que valoriza técnica e simplicidade sem exageros. Já a La Guapa oferece um modelo mais acessível, pensado para refeições rápidas ou para viagem, com unidades espalhadas por diversos bairros e estados.

Os valores refletem as propostas diferentes. No Arturito, um jantar completo pode variar entre R$ 256 e R$ 450 por pessoa, considerando entrada, prato e bebida. Na La Guapa, as empanadas individuais costumam custar entre R$ 8 e R$ 15, tornando a rede uma opção mais econômica para quem deseja provar um pouco da gastronomia da chef.

“La Guapa” de Paola Carosella



O estilo direto de Paola e sua defesa por ingredientes de origem confiável ajudaram a transformá-la em uma figura influente também fora da cozinha. Após o sucesso na TV, ela ampliou a atuação nas redes sociais e manteve a filosofia que norteia seu trabalho: respeito ao alimento, ao produtor e ao cliente. Segundo ela, a boa comida nasce da constância, da paciência e de escolhas conscientes, princípios que seguem guiando tanto o Arturito quanto a expansão da La Guapa.



Culinária Paola Carosella Arturito la Guapa

