Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski expõe 'prints' e afirma ter sofrido agressões emocionais e físicas

Modelo reúne prints e fotos que, segundo ela, comprovam um histórico de violência; defesa do ator segue em silêncio

Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:33

Modelo reúne prints e fotos que, segundo ela, comprovam um histórico de violência Crédito: Reprodução

Marcela Tomaszewski, 28, voltou às redes sociais nesta quarta-feira (3) para divulgar novos prints e imagens que, segundo ela, revelam detalhes de agressões físicas, emocionais e psicológicas vividas durante seu relacionamento com Dado Dolabella, 45. Além de conversas com amigas e diálogos atribuídos ao ator, a modelo publicou fotos nas quais aparece com hematomas visíveis. “Reuni registros que mostram o que realmente aconteceu, muito além do episódio do sal”, escreveu.

A nova rodada de publicações surge após o primeiro caso ganhar repercussão no fim de outubro, quando veio a público um vídeo em que Marcela discutia com o ator, divulgado por uma amiga. Na época, ela contou que o conflito teria começado porque pediu para ele colocar mais sal na comida.

Durante a madrugada, Marcela explicou por que decidiu compartilhar novos conteúdos. Ela disse que se sentia pressionada pelo aumento de casos de violência contra mulheres e que passou semanas em silêncio por receio de ser desacreditada. “Desde o início, queriam me vender como ‘a princesa’ que ajudaria a limpar a imagem dele. Mas não sou personagem de ninguém”, afirmou. “Tive medo de tudo, inclusive de ser julgada, e agora quem está sendo atacada sou eu.”

A modelo negou que esteja buscando visibilidade com o assunto e rebateu insinuações de que estaria usando o caso para promover sua marca. “Nunca colocaria um projeto dedicado a mulheres no meio de tanta dor”, declarou. Ela contou ainda que deixou o Brasil temporariamente para se afastar da exposição pública. “Sobrevivi. Que a justiça faça sua parte, e que outras mulheres encontrem força para pedir ajuda.”

Entre as conversas divulgadas, há mensagens em que Marcela relata medo, insegurança e episódios de controle. Em um grupo de amigas, escreveu que tinha chorado após o ator gritar com ela. Em outra mensagem, afirmou: “Tô assustada de verdade. Amanhã vou acordar, caminhar e falar tchau. Eu fico presa no quarto.”

Há também prints de fotos enviadas por ela a uma amiga, mostrando hematomas que teriam sido provocados pelo ator. Em diálogos atribuídos a Dolabella, ele tenta minimizar a situação e sugere que o casal poste algo “tranquilo” nas redes para amenizar a repercussão. Marcela se recusou: “Não tem como acalmar. Isso não é farsa.”

Em outra troca, ela afirma que era ofendida com xingamentos e que até sua mãe teria sido alvo de ataques. O ator teria respondido dizendo que “tinha tomado um tapa na cara”, o que a modelo nega e rebate: “Eu precisava de mídia em cima de alguém já queimado?”

A modelo divulgou ainda capturas de tela em que aparece enviando imagens de machucados para o então namorado, dizendo estar com medo. Na resposta atribuída ao ator, ele pergunta se ela estava passando pomada: “Você tá usando Arnica?”

Marcela conseguiu uma medida protetiva no mês passado, após formalizar a denúncia. Na ocasião, a defesa de Dolabella afirmou que o ator também solicitou medidas cautelares, alegando que ela teria continuado tentando contato após o rompimento.