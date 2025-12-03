Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski expõe 'prints' e afirma ter sofrido agressões emocionais e físicas

Modelo reúne prints e fotos que, segundo ela, comprovam um histórico de violência; defesa do ator segue em silêncio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:33

Modelo reúne prints e fotos que, segundo ela, comprovam um histórico de violência
Modelo reúne prints e fotos que, segundo ela, comprovam um histórico de violência Crédito: Reprodução

Marcela Tomaszewski, 28, voltou às redes sociais nesta quarta-feira (3) para divulgar novos prints e imagens que, segundo ela, revelam detalhes de agressões físicas, emocionais e psicológicas vividas durante seu relacionamento com Dado Dolabella, 45. Além de conversas com amigas e diálogos atribuídos ao ator, a modelo publicou fotos nas quais aparece com hematomas visíveis. “Reuni registros que mostram o que realmente aconteceu, muito além do episódio do sal”, escreveu.

A nova rodada de publicações surge após o primeiro caso ganhar repercussão no fim de outubro, quando veio a público um vídeo em que Marcela discutia com o ator, divulgado por uma amiga. Na época, ela contou que o conflito teria começado porque pediu para ele colocar mais sal na comida.

Durante a madrugada, Marcela explicou por que decidiu compartilhar novos conteúdos. Ela disse que se sentia pressionada pelo aumento de casos de violência contra mulheres e que passou semanas em silêncio por receio de ser desacreditada. “Desde o início, queriam me vender como ‘a princesa’ que ajudaria a limpar a imagem dele. Mas não sou personagem de ninguém”, afirmou. “Tive medo de tudo, inclusive de ser julgada, e agora quem está sendo atacada sou eu.”

Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski

Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
1 de 15
Imagens divulgadas por Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram

A modelo negou que esteja buscando visibilidade com o assunto e rebateu insinuações de que estaria usando o caso para promover sua marca. “Nunca colocaria um projeto dedicado a mulheres no meio de tanta dor”, declarou. Ela contou ainda que deixou o Brasil temporariamente para se afastar da exposição pública. “Sobrevivi. Que a justiça faça sua parte, e que outras mulheres encontrem força para pedir ajuda.”

Entre as conversas divulgadas, há mensagens em que Marcela relata medo, insegurança e episódios de controle. Em um grupo de amigas, escreveu que tinha chorado após o ator gritar com ela. Em outra mensagem, afirmou: “Tô assustada de verdade. Amanhã vou acordar, caminhar e falar tchau. Eu fico presa no quarto.”

Há também prints de fotos enviadas por ela a uma amiga, mostrando hematomas que teriam sido provocados pelo ator. Em diálogos atribuídos a Dolabella, ele tenta minimizar a situação e sugere que o casal poste algo “tranquilo” nas redes para amenizar a repercussão. Marcela se recusou: “Não tem como acalmar. Isso não é farsa.”

Em outra troca, ela afirma que era ofendida com xingamentos e que até sua mãe teria sido alvo de ataques. O ator teria respondido dizendo que “tinha tomado um tapa na cara”, o que a modelo nega e rebate: “Eu precisava de mídia em cima de alguém já queimado?”

Leia mais

5 dicas para garantir seu ingresso para o show do Guns N’ Roses

Vai para a Globo? Cátia Fonseca surpreende o público e negocia volta à TV após saída da Band

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza

A modelo divulgou ainda capturas de tela em que aparece enviando imagens de machucados para o então namorado, dizendo estar com medo. Na resposta atribuída ao ator, ele pergunta se ela estava passando pomada: “Você tá usando Arnica?”

Marcela conseguiu uma medida protetiva no mês passado, após formalizar a denúncia. Na ocasião, a defesa de Dolabella afirmou que o ator também solicitou medidas cautelares, alegando que ela teria continuado tentando contato após o rompimento.

O caso continua sob investigação.

Leia mais

Imagem - Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial

Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial

Imagem - Globo prepara capítulo explosivo de Três Graças com revelações chocantes

Globo prepara capítulo explosivo de Três Graças com revelações chocantes

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil

Tags:

Dado Dolabella Marcela Tomaszewski

Mais recentes

Imagem - Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme baseado em seriado infantil nesta quarta-feira (3 de novembro)

Sessão da Tarde exibe filme baseado em seriado infantil nesta quarta-feira (3 de novembro)
Imagem - 3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)

3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia
02

Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia

Imagem - Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza
03

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil