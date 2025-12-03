Acesse sua conta
Vai para a Globo? Cátia Fonseca surpreende o público e negocia volta à TV após saída da Band

Apresentadora reacende interesse pela TV, recebe sondagens de emissoras e admite que está aberta a um novo programa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:35

Cátia Fonseca está entre os nomes cotados para o 'Dança'
Cátia planeja retorno à TV e recebe sondagens de emissoras Crédito: Reprodução

Cátia Fonseca voltou a movimentar os bastidores da televisão brasileira. Após deixar a Band e concentrar seus esforços no universo digital, a apresentadora passou a demonstrar uma mudança de rota que reacendeu o interesse de diversas emissoras. Nos corredores do mercado audiovisual, executivos já tratam seu nome como uma aposta quente para 2026.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Cátia não apenas cogita retornar ao vídeo, como também tem sinalizado esse desejo abertamente. A movimentação gerou uma corrida silenciosa entre canais interessados em garantir seu retorno ao ar, alguns deles, inclusive, já teriam feito contatos formais.

Durante uma transmissão recente nas redes sociais, Cátia reforçou que está atravessando uma fase de redescoberta profissional. Ao responder a um fã, deixou claro que não descarta uma volta à TV. "Estou me permitindo ficar livre pra fazer o que eu quiser. É como um treino... Estou colocando em prática o que eu nem sabia que queria direito", afirmou.

O discurso, aliado às sondagens que vêm acontecendo, mostra que Cátia Fonseca pode estar prestes a iniciar um novo capítulo de sua carreira. A possibilidade de vê-la novamente comandando uma atração televisiva cresce a cada semana, e seu nome já é tratado como um dos mais disputados da temporada.

