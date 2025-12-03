TÁ ROLANDO?

Atriz de Hollywood é clicada em passeio com ex de Ivete Sangalo

Ana de Armas voltou a ser vista ao lado de empresário baiano

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07:17

Ivete Sangalo divertiu fãs com reflexão durante show Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Ana de Armas voltou a ser clicada ao lado do empresário baiano Marcelo Valente. Os dois foram flagrados em um passeio pelas ruas de Los Angeles, na tarde da última terça-feira (2), conversando e andando com dois cachorrinhos.

Os cliques foram feitos em frente à casa da artista. Os dois já tinham sido clicados juntos em meados de novembro. Na ocasião, eles estavam fazendo compras e foram conferir acessórios para o lar, incluindo papéis de parede em uma loja de decoração. Segundo o site TMZ, em outubro, eles foram ao show da popstar Dua Lipa também em Los Angeles. Até o momento, ambos não confirmaram ou negaram o suposto affair.

Marcelo Valente e Ana de Armas 1 de 6

Ana de Armas está solteira desde outubro, quando chegou ao fim seu romance de cerca de nove meses com Tom Cruise. De acordo com a mídia americana, a atriz que decidiu "pisar no freio" e terminar. O romance teria começado a ruir após ela rejeitar a Cientologia, religião do astro de Hollywood.

"Tom e Ana chegaram ao fim, pelo menos por agora. Foi uma decisão da Ana porque as coisas estavam acontecendo rápido demais e ela começou a se sentir um pouco desconfortável com o quão rápido a relação estava indo", disse uma fonte à US Weekly.

Ex-namorados de Ivete Sangalo 1 de 7

Já Marcelo Valente já namorou várias famosas, inclusive Ivete Sangalo. Segundo informações do jornal O Globo, o empresário já teve romances também com a apresentadora Daniella Cicarelli e a empresária Fernanda Rolim. Nomes como Sabrina Sato, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme acompanham o baiano nas redes sociais, que também atua no setor financeiro e é sócio da Babel Ventures, uma empresa de capital de risco que que atua ao lado de startups em início de funcionamento.

De acordo com a US Weekly, Marcelo se formou na Universidade da Califórnia, e chegou a formar uma parceria com a Honest Company, empresa americana de bens de consumo digitais fundada pela atriz Jessica Alba.