Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz de Hollywood é clicada em passeio com ex de Ivete Sangalo

Ana de Armas voltou a ser vista ao lado de empresário baiano

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07:17

Ivete Sangalo divertiu fãs com reflexão durante show
Ivete Sangalo divertiu fãs com reflexão durante show Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Ana de Armas voltou a ser clicada ao lado do empresário baiano Marcelo Valente. Os dois foram flagrados em um passeio pelas ruas de Los Angeles, na tarde da última terça-feira (2), conversando e andando com dois cachorrinhos.

Os cliques foram feitos em frente à casa da artista. Os dois já tinham sido clicados juntos em meados de novembro. Na ocasião, eles estavam fazendo compras e foram conferir acessórios para o lar, incluindo papéis de parede em uma loja de decoração. Segundo o site TMZ, em outubro, eles foram ao show da popstar Dua Lipa também em Los Angeles. Até o momento, ambos não confirmaram ou negaram o suposto affair.

Marcelo Valente e Ana de Armas

Marcelo Valente por Reprodução
Ana de Armas por Reprodução
Marcelo Valente por Reprodução
Ana de Armas por Divulgação
Ana de Armas por Divulgação
Marcelo Valente por Reprodução
1 de 6
Marcelo Valente por Reprodução

Ana de Armas está solteira desde outubro, quando chegou ao fim seu romance de cerca de nove meses com Tom Cruise. De acordo com a mídia americana, a atriz que decidiu "pisar no freio" e terminar. O romance teria começado a ruir após ela rejeitar a Cientologia, religião do astro de Hollywood. 

"Tom e Ana chegaram ao fim, pelo menos por agora. Foi uma decisão da Ana porque as coisas estavam acontecendo rápido demais e ela começou a se sentir um pouco desconfortável com o quão rápido a relação estava indo", disse uma fonte à US Weekly.

Ex-namorados de Ivete Sangalo

Depois do relacionamento com Valente, Ivete engatou um namoro com o empresário Marcus Braga, em 2006, que durou apenas até 2007. por Reprodução | Caras
Outro empresário que Ivete Sangalo namorou foi Felipe Simão, em 2008, mas o relacionamento durou apenas poucos meses. Felipe tem um histórico de ter namorado outras famosas como Alinne Moraes, Fernanda Paes Leme e Luana Piovani. por Reprodução | O Globo
O namoro com Marcelo Valente foi um dos mais polêmicos, por causa da diferença de idade. Na época, Ivete tinha 33 anos, e Marcelo, apenas 19. O relacionamento durou apenas dois meses, começando em março de 2005 e terminando em maio do mesmo ano. por Divulgação | Quem
Ivete se aventurou até mesmo em um romance internacional, com o modelo sérvio Andrija Bikic, em 2007. O relacionamento só durou até 2008. por Reprodução | TV Foco
Ivete e Daniel Cady se conheceram por acaso, em 2008, quando o nutricionista descansava enquanto nada em um píer na Baía de Todos os Santos. Os dois oficializaram a relação em 2011, na residência dos dois no Corredor da Vitória, em Salvador. por Reprodução | Instagram
Em 2002, Ivete engatou um namoro com o músico Davi Moraes, e no final do mesmo ano, os dois se casaram. O relacionamento terminou em 2004. por Reprodução | X (Twitter)
O namoro de Ivete e Huck foi bem breve, apenas 6 meses. O término aconteceu na virada de 1999 para 2000. Hoje, Ivete e o apresentador mantêm um bom relacionamento profissional, contando com aparições da cantora no programa dele. por Divulgação
1 de 7
Depois do relacionamento com Valente, Ivete engatou um namoro com o empresário Marcus Braga, em 2006, que durou apenas até 2007. por Reprodução | Caras

Já Marcelo Valente já namorou várias famosas, inclusive Ivete Sangalo. Segundo informações do jornal O Globo, o empresário já teve romances também com a apresentadora Daniella Cicarelli e a empresária Fernanda Rolim. Nomes como Sabrina Sato, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme acompanham o baiano nas redes sociais, que também atua no setor financeiro e é sócio da Babel Ventures, uma empresa de capital de risco que que atua ao lado de startups em início de funcionamento.

De acordo com a US Weekly, Marcelo se formou na Universidade da Califórnia, e chegou a formar uma parceria com a Honest Company, empresa americana de bens de consumo digitais fundada pela atriz Jessica Alba.

Tags:

Romance Ivete Sangalo Affair Hollywood Marcelo Valente ana de Armas

Mais recentes

Imagem - Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)

Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)
Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Helena Rizzo? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Helena Rizzo? Veja preços e endereços
Imagem - Quem saiu do MasterChef Celebridades? Participante deixa reality após colocar morango no ceviche

Quem saiu do MasterChef Celebridades? Participante deixa reality após colocar morango no ceviche

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
02

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz