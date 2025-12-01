Acesse sua conta
Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

O objetivo da ação é incentivar um estilo de vida saudável entre adolescentes, reforçando que cuidar da saúde desde cedo faz bem e pode ser divertido

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:29

Smart Fit no bairro de Jardim Armação, em Salvador
Smart Fit no bairro de Jardim Armação, em Salvador Crédito: Divulgação

Adolescentes de 14 a 18 anos de toda a América Latina terão um motivo a mais para treinar neste fim de ano. A Smart Fit anuncia o “Rolê na Smart”, iniciativa que prevê acesso gratuito para este público a academias da rede na região, em horários específicos, no período das férias. O objetivo da ação é incentivar um estilo de vida saudável entre adolescentes, reforçando que cuidar da saúde desde cedo é inteligente, faz bem e pode ser divertido.

Podem participar da ação “Rolê na Smart” novos alunos entre 14 e 18 anos que realizarem a matrícula e apresentarem o PAR-Q (formulário sobre saúde), disponível nas próprias unidades. Até os 17 anos, é necessário que o jovem esteja acompanhado de um responsável. Já os adolescentes de 14 anos devem apresentar atestado médico no momento da matrícula. A partir dos 15 anos, é importante consultar no balcão da academia se o documento é obrigatório na sua região.

Os participantes terão acesso gratuito às academias da Smart Fit para treinar entre 10h e 16h. “A ideia é reforçar a Smart Fit como um novo ponto de encontro — um lugar onde treino, música e comunidade acontecem juntos. Queremos ir além de oferecer acesso à academia: buscamos ajudar essa geração a viver o bem-estar em grupo e desde cedo”, afirma Cristina Duclos, CMO Global da Grupo Smart Fit.

