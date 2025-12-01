ACIDENTE

Ônibus tomba com 45 estudantes dentro de campus da Univasf

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estão no local do acidente.

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:08

Ônibus tomba com 45 estudantes dentro de campus de universidade Crédito: Divulgação

Um ônibus do Transporte Estudantil Intercampi da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) tombou dentro do Campus Ciências Agrárias (CCA), em Petrolina, em Pernambuco, no final da manhã desta segunda-feira (1º). O ônibus trafegava com cerca de 45 estudantes, que foram retirados do veículo. Os estudantes feridos foram levados ao Hospital Universitário (HU-Univasf). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O motorista não se feriu. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estão no local do acidente.