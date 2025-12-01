Acesse sua conta
Ônibus tomba com 45 estudantes dentro de campus da Univasf

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estão no local do acidente.

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:08

Ônibus tomba com 45 estudantes dentro de campus de universidade
Ônibus tomba com 45 estudantes dentro de campus de universidade Crédito: Divulgação

Um ônibus do Transporte Estudantil Intercampi da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) tombou dentro do Campus Ciências Agrárias (CCA), em Petrolina, em Pernambuco, no final da manhã desta segunda-feira (1º). O ônibus trafegava com cerca de 45 estudantes, que foram retirados do veículo. Os estudantes feridos foram levados ao Hospital Universitário (HU-Univasf). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O motorista não se feriu. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estão no local do acidente.

O acidente ocorreu na chegada do ônibus ao campus. A equipe da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae) também está no local acompanhando tudo e prestando cuidado e atenção aos estudantes e ao motorista envolvidos no acidente. A universidade disse que outro informe será divulgado assim que houver informações mais atualizadas.

