Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Contran acaba com aulas obrigatórias em autoescolas para tirar CNH

Resolução será publicada no Diário Oficial nos próximos dias, passando a valer

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:00

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação
CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação Crédito: Shutterstock

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou nesta segunda-feira (1º) uma resolução que altera de forma ampla o processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e põe fim à obrigatoriedade de aulas em autoescolas. As novas regras passam a valer após a publicação no Diário Oficial da União, prevista para os próximos dias.

Segundo o governo, a medida busca reduzir custos e simplificar a formação de condutores, em um cenário em que 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério dos Transportes mostrou que o valor do processo para tirar a carteira é o principal motivo para um terço da população não ter CNH; entre os que dirigem irregularmente, quase metade afirma não regularizar a situação por causa do preço.

Veja os valores para CNH na categoria A/B em auto escolas consultadas pelo CORREIO*

Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google
Top Auto Escola: fica na Av. Caminho de Areia, 62, Machado, e cobra R$ 3.650 a vista | R$ 3.990,06 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Agora: fica no Edifício Fundação Politécnica, na Avenida Sete de Setembro, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Reis: fica no Centro Empresarial Iguatemi, na Avenida Tancredo Neves, 274 , Caminho das Árvores, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.817,33 até 12x no crédito | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Conduzir: fica no Shopping da Gente, na Avenida ACM, Brotas, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.899,90 até 10x no crédito por Google
Auto Escola Nova Habilite-se: fica na Praça da Revolução, em Periperi, e cobra R$ 3.642,82 a vista | R$ 3.890 até 10x no crédito por Google
1 de 6
Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google

Mesmo com as mudanças, permanecem obrigatórios o exame teórico, a prova prática e, no caso das categorias C, D e E, o exame toxicológico.

Aulas teóricas

A resolução elimina a carga horária mínima das aulas teóricas. A estrutura passará a seguir apenas o conteúdo exigido pelo Contran, com possibilidade de aulas presenciais ou remotas - ao vivo ou gravadas - por meio de plataforma do governo federal, acessível em:

autoescolas;

entidades de ensino a distância;

escolas públicas de trânsito;

instituições do Sistema Nacional de Trânsito.

Aulas práticas

O treinamento prático também muda. A resolução cria a figura do instrutor autônomo, tornando opcional realizar as aulas em autoescolas. A carga horária mínima cai de 20 para 2 horas.

O candidato poderá treinar com o próprio veículo, desde que acompanhado por um instrutor autorizado e que o carro atenda às exigências de segurança do Código de Trânsito Brasileiro. A prova prática também poderá ser feita com o veículo do aluno.

Instrutor autônomo

Instrutores já registrados serão notificados via aplicativo da CNH e poderão optar por atuar de forma independente. Quem quiser ingressar na profissão terá acesso a curso gratuito oferecido pelo Ministério dos Transportes ou por entidades credenciadas, mas precisará solicitar autorização do Detran.

Para se habilitar como instrutor autônomo, será necessário:

ter pelo menos 21 anos;

possuir autorização do Detran;

ter CNH há dois anos na categoria em que pretende instruir;

ter ensino médio completo;

não ter cometido infração gravíssima nos últimos 12 meses.

Todos os instrutores serão identificados oficialmente pelo aplicativo da CNH, e ninguém poderá atuar sem autorização.

Provas

As provas continuam obrigatórias. No exame teórico, de no mínimo uma hora, o candidato precisará acertar 20 questões. Em caso de reprovação, poderá refazer a prova sem limite de tentativas.

A avaliação prática seguirá trajeto pré-definido e será aplicada por uma comissão com três examinadores. O candidato poderá usar veículo próprio e remarcar a segunda tentativa gratuitamente.

Prazo de validade

O processo de habilitação deixará de ter prazo fixo. Antes, valia por 12 meses; agora, permanece aberto por tempo indeterminado, sendo encerrado apenas nas situações previstas na resolução.

Tags:

Cnh

Mais recentes

Imagem - 'Precipitação': Michelle Bolsonaro critica aproximação do PL do Ceará com Ciro Gomes

'Precipitação': Michelle Bolsonaro critica aproximação do PL do Ceará com Ciro Gomes
Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
Imagem - Ônibus tomba com 45 estudantes dentro de campus da Univasf

Ônibus tomba com 45 estudantes dentro de campus da Univasf

MAIS LIDAS

Imagem - CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping
01

CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
02

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa
03

Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa

Imagem - Touro, Câncer, Leão e Virgem recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (1º de dezembro)
04

Touro, Câncer, Leão e Virgem recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (1º de dezembro)