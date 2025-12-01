Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Precipitação': Michelle Bolsonaro critica aproximação do PL do Ceará com Ciro Gomes

André Fernandes rebateu e disse que estava "obedecendo Bolsonaro"

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:43

Michelle Bolsonaro participou da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao governo do estado
Michelle Bolsonaro participou da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao governo do estado Crédito: Vitor Alcazar / Assessoria Deltan Dallagnol

A pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará foi lançada neste domingo (30), em Fortaleza, em meio a um clima de tensão entre aliados da direita. Durante o evento, marcado pela defesa de uma candidatura unificada contra a reeleição de Elmano de Freitas (PT), Michelle Bolsonaro (PL) protagonizou o momento mais acalorado ao criticar publicamente o deputado federal André Fernandes, presidente do PL no Estado, e aliados cearenses.

Logo após subir ao palco e reforçar que “a direita é Girão”, Michelle direcionou suas falas para a polêmica envolvendo a aproximação de setores da oposição com Ciro Gomes (PSDB). Ela citou diretamente a postura de Fernandes no processo. “É sobre essa aliança que vocês se precipitaram de fazer. Eu adoro o André (...). Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá”, disse, segundo o Diário de Nordeste.

Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro

Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro por Reprodução/Redes sociais
Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro por Reprodução/Redes sociais
Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro por Reprodução/Redes sociais
Carlos e Michelle Bolsonaro por Reprodução
Jair e Michelle Bolsonaro por Vinícius Nunes/Metrópoles
Jair e Michelle Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em divulgação da fragrância "Mito" por Divulgação
Michelle e Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a protagonista de uma propaganda do Partido Liberal (PL) por Reprodução
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/Presidência da República/Arquivo
1 de 10
Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro por Reprodução/Redes sociais

A ex-primeira-dama também lembrou declarações de Ciro contra Jair Bolsonaro e sua família. “A pessoa continua afirmando que ‘a família Bolsonaro é de ladrão, é de bandido’. Então não tem como. Não existe. A essência dele é de esquerda”.

O público reagiu aos gritos de “Ciro, não”, aumentando o clima de confronto no auditório. Lideranças nacionais presentes já haviam demonstrado resistência à participação dos Ferreira Gomes em qualquer articulação da direita cearense.

André Fernandes, sentado no palco, respondeu brevemente. “Eu só estou obedecendo Bolsonaro”. Pessoas próximas ao deputado pediram calma, enquanto ele permaneceu cabisbaixo e mexendo no celular. 

Leia mais

Imagem - Michelle está preparando 'quentinhas' para alimentação de Bolsonaro na PF

Michelle está preparando 'quentinhas' para alimentação de Bolsonaro na PF

Imagem - Preso, Bolsonaro recebe visita de Michelle

Preso, Bolsonaro recebe visita de Michelle

Imagem - Saiba por que Michelle não estava em casa quando Bolsonaro foi preso

Saiba por que Michelle não estava em casa quando Bolsonaro foi preso

Contexto político e articulações

Michelle visitou Fortaleza para participar do Evento pela Liberdade, que reuniu apoiadores em um hotel da capital. O lançamento da pré-candidatura de Girão surge em meio a negociações entre nomes da oposição - incluindo Ciro Gomes, Roberto Cláudio, Capitão Wagner e André Fernandes - para tentar consolidar uma frente única contra o governador Elmano de Freitas.

O encontro contou com lideranças estaduais como Danilo Forte, Alcides Fernandes, Sargento Reginauro, Queiroz Filho, Dra. Silvana, os vereadores Priscila Costa e Soldado Noelio, além do ex-deputado Capitão Wagner. Entre as figuras nacionais, estiveram presentes Romeu Zema, Damares Alves, Carlos Portinho, Sóstenes Cavalcante e Marcel van Hattem.

Tags:

Michelle Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Não recebeu a primeira parcela do 13° salário? Veja o que fazer

Não recebeu a primeira parcela do 13° salário? Veja o que fazer
Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
Imagem - Ônibus tomba com 45 estudantes dentro de campus da Univasf

Ônibus tomba com 45 estudantes dentro de campus da Univasf

MAIS LIDAS

Imagem - CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping
01

CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
02

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa
03

Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa

Imagem - Touro, Câncer, Leão e Virgem recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (1º de dezembro)
04

Touro, Câncer, Leão e Virgem recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (1º de dezembro)