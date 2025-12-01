POLÍTICA

'Precipitação': Michelle Bolsonaro critica aproximação do PL do Ceará com Ciro Gomes

André Fernandes rebateu e disse que estava "obedecendo Bolsonaro"

Carol Neves

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:43

Michelle Bolsonaro participou da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao governo do estado Crédito: Vitor Alcazar / Assessoria Deltan Dallagnol

A pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará foi lançada neste domingo (30), em Fortaleza, em meio a um clima de tensão entre aliados da direita. Durante o evento, marcado pela defesa de uma candidatura unificada contra a reeleição de Elmano de Freitas (PT), Michelle Bolsonaro (PL) protagonizou o momento mais acalorado ao criticar publicamente o deputado federal André Fernandes, presidente do PL no Estado, e aliados cearenses.

Logo após subir ao palco e reforçar que “a direita é Girão”, Michelle direcionou suas falas para a polêmica envolvendo a aproximação de setores da oposição com Ciro Gomes (PSDB). Ela citou diretamente a postura de Fernandes no processo. “É sobre essa aliança que vocês se precipitaram de fazer. Eu adoro o André (...). Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá”, disse, segundo o Diário de Nordeste.

A ex-primeira-dama também lembrou declarações de Ciro contra Jair Bolsonaro e sua família. “A pessoa continua afirmando que ‘a família Bolsonaro é de ladrão, é de bandido’. Então não tem como. Não existe. A essência dele é de esquerda”.

O público reagiu aos gritos de “Ciro, não”, aumentando o clima de confronto no auditório. Lideranças nacionais presentes já haviam demonstrado resistência à participação dos Ferreira Gomes em qualquer articulação da direita cearense.

André Fernandes, sentado no palco, respondeu brevemente. “Eu só estou obedecendo Bolsonaro”. Pessoas próximas ao deputado pediram calma, enquanto ele permaneceu cabisbaixo e mexendo no celular.

Contexto político e articulações

Michelle visitou Fortaleza para participar do Evento pela Liberdade, que reuniu apoiadores em um hotel da capital. O lançamento da pré-candidatura de Girão surge em meio a negociações entre nomes da oposição - incluindo Ciro Gomes, Roberto Cláudio, Capitão Wagner e André Fernandes - para tentar consolidar uma frente única contra o governador Elmano de Freitas.