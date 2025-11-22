Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Michelle não estava em casa quando Bolsonaro foi preso: 'Confio na Justiça de Deus'

Ex-presidente foi levado para a superintência da Polícia Federal na manhã deste sábado

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 09:47

Jair e Michelle Bolsonaro
Jair e Michelle Bolsonaro Crédito: Vinícius Nunes/Metrópoles

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não estava na casa onde o marido, Jair Bolsonaro, cumpria prisão domiciliar no Jardim Botânico, em Brasília, antes de ser levado para a Superintendência da Polícia Federal (PF) após a decretação da prisão preventiva pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã deste sábado (22).

Michelle participaria de um evento do PL Mulher em Caucaia, no Ceará. Em pronunciamento nas redes sociais, pouco tempo depois da prisão do marido, ela disse que estava aguardando voo para Brasília, onde Bolsonaro está custodiado em uma 'sala de Estado', na superintendência da Polícia Federal.

A esposa de Jair também também publicou versículos bíblicos e citou o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018 na publicação em que lamenta a prisão preventiva do ex-presidente. “A sua saúde traz sequelas até hoje por causa desse episódio, mas em Deus ele é forte. Ele é GRANDE, e eu o amo muito. Não o deixarei desistir do propósito que o Senhor confiou a ele”, escreveu.

Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro

Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro por Reprodução/Redes sociais
Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro por Reprodução/Redes sociais
Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro por Reprodução/Redes sociais
Carlos e Michelle Bolsonaro por Reprodução
Jair e Michelle Bolsonaro por Vinícius Nunes/Metrópoles
Jair e Michelle Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em divulgação da fragrância "Mito" por Divulgação
Michelle e Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a protagonista de uma propaganda do Partido Liberal (PL) por Reprodução
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/Presidência da República/Arquivo
1 de 10
Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro por Reprodução/Redes sociais

Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes

Uma tentativa de Jair Bolsonaro de romper a tornozeleira eletrônica durante a madrugada deste sábado (22) foi um dos elementos decisivos que levaram o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a converter a prisão domiciliar em prisão preventiva. O equipamento registrou violação às 0h08, segundo o Centro de Monitoramento do Distrito Federal - sinal, para o ministro, de que o ex-presidente pretendia fugir “facilitado pela confusão” gerada por apoiadores. Bolsonaro foi preso e levado para uma sala da Polícia Federal. 

A decisão, tomada poucas horas antes do amanhecer, afirma que a ruptura da tornozeleira se soma a uma “estratégia de fuga do distrito da culpa” em meio à proximidade do trânsito em julgado da condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes ligados à tentativa de golpe de Estado. A imprensa já noticiava que Bolsonaro deveria ser preso para iniciar cumprimento da pena em regime fechado na semana que vem.

Tags:

Jair Bolsonaro Prisão Stf Michelle Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Após ser preso, Bolsonaro vai passar por audiência de custódia; veja próximos passos

Após ser preso, Bolsonaro vai passar por audiência de custódia; veja próximos passos
Imagem - 'A gente vai reagir': o vídeo de Flávio Bolsonaro que levou o pai à prisão

'A gente vai reagir': o vídeo de Flávio Bolsonaro que levou o pai à prisão
Imagem - 'Perdeu controle': Menina de 7 anos é morta enforcada com cinto pela madrasta

'Perdeu controle': Menina de 7 anos é morta enforcada com cinto pela madrasta

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
02

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
03

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento

Imagem - Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão
04

Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão