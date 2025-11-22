EX-PRIMEIRA-DAMA

Michelle não estava em casa quando Bolsonaro foi preso: 'Confio na Justiça de Deus'

Ex-presidente foi levado para a superintência da Polícia Federal na manhã deste sábado

Yan Inácio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 09:47

Jair e Michelle Bolsonaro Crédito: Vinícius Nunes/Metrópoles

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não estava na casa onde o marido, Jair Bolsonaro, cumpria prisão domiciliar no Jardim Botânico, em Brasília, antes de ser levado para a Superintendência da Polícia Federal (PF) após a decretação da prisão preventiva pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã deste sábado (22).

Michelle participaria de um evento do PL Mulher em Caucaia, no Ceará. Em pronunciamento nas redes sociais, pouco tempo depois da prisão do marido, ela disse que estava aguardando voo para Brasília, onde Bolsonaro está custodiado em uma 'sala de Estado', na superintendência da Polícia Federal.

A esposa de Jair também também publicou versículos bíblicos e citou o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018 na publicação em que lamenta a prisão preventiva do ex-presidente. “A sua saúde traz sequelas até hoje por causa desse episódio, mas em Deus ele é forte. Ele é GRANDE, e eu o amo muito. Não o deixarei desistir do propósito que o Senhor confiou a ele”, escreveu.

Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes

Uma tentativa de Jair Bolsonaro de romper a tornozeleira eletrônica durante a madrugada deste sábado (22) foi um dos elementos decisivos que levaram o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a converter a prisão domiciliar em prisão preventiva. O equipamento registrou violação às 0h08, segundo o Centro de Monitoramento do Distrito Federal - sinal, para o ministro, de que o ex-presidente pretendia fugir “facilitado pela confusão” gerada por apoiadores. Bolsonaro foi preso e levado para uma sala da Polícia Federal.