SAÚDE

Veja quais são as vacinas disponíveis hoje no SUS

Imunizantes estão disponíveis gratuitamente em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de todo o Brasil

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 13:00

[Edicase]A vacinação garante a proteção contra a poliomielite (Imagem: eakasarn | Shutterstock) Crédito: Imagem: eakasarn | Shutterstock

O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil é referência mundial quando o assunto é vacinação. Desde os primeiros dias de vida até a idade adulta, o sistema oferece, atualmente, 19 tipos de vacinas que protegem a população contra 20 doenças. Entre as enfermidades imunopreveníveis estão a poliomielite, o sarampo, a rubéola, o tétano, a coqueluche, além de outras doenças graves e, muitas vezes, fatais. O Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, é o responsável por coordenar as campanhas anuais de vacinação.

Veja vacinas disponíveis e quando tomar cada uma delas 1 de 18