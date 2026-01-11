Veja quais são as vacinas disponíveis hoje no SUS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 13:00
O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil é referência mundial quando o assunto é vacinação. Desde os primeiros dias de vida até a idade adulta, o sistema oferece, atualmente, 19 tipos de vacinas que protegem a população contra 20 doenças. Entre as enfermidades imunopreveníveis estão a poliomielite, o sarampo, a rubéola, o tétano, a coqueluche, além de outras doenças graves e, muitas vezes, fatais. O Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, é o responsável por coordenar as campanhas anuais de vacinação.
Veja vacinas disponíveis e quando tomar cada uma delas
O Calendário Nacional de Vacinação contempla públicos de todas as idades, incluindo crianças, adolescentes, jovens, adultos, gestantes e idosos. Para receber as vacinas, é necessário comparecer a uma sala de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em todo o país, portando o cartão de vacinação.