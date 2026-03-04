ALERTA

Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil

Em três dias, bairros registraram volume de chuva maior do que o esperado para o mês

Maysa Polcri

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:19

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Salvador entrou em nível de atenção em razão do acumulado de chuvas registrado nos últimos dias, conforme informou a Defesa Civil (Codesal). O aumento dos temporais em diversas regiões da capital levou à mudança do estado de observação para um patamar mais crítico. A previsão meteorológica indica que as chuvas devem continuar nos próximos dias.



A mudança de nível ocorre devido à atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), associada a um sistema de baixa pressão, que vem provocando chuvas na capital baiana. A zona é formada por um extenso corredor de nuvens e umidade que se estende da Amazônia ao Oceano Atlântico.

Os maiores acumulados de chuvas nas últimas 72 horas ocorreram na região da Ilha de Bom Jesus dos Passos, com 174,2 mm. O volume já supera a média de chuvas para todo o mês de março, que é de 147,3 mm, segundo a Defesa Civil.

São Tomé de Paripe registrou 144,4 mm, o segundo maior volume da cidade. Liberdade (Vila Sabiá), Cidade Baixa (Monte Serrat), Barra (Vila Naval) e Rio Vermelho também aparecem com um acumulado alto, entre 121 mm e 128 mm.