Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil

Em três dias, bairros registraram volume de chuva maior do que o esperado para o mês

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:19

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Salvador entrou em nível de atenção em razão do acumulado de chuvas registrado nos últimos dias, conforme informou a Defesa Civil (Codesal). O aumento dos temporais em diversas regiões da capital levou à mudança do estado de observação para um patamar mais crítico. A previsão meteorológica indica que as chuvas devem continuar nos próximos dias.

A mudança de nível ocorre devido à atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), associada a um sistema de baixa pressão, que vem provocando chuvas na capital baiana. A zona é formada por um extenso corredor de nuvens e umidade que se estende da Amazônia ao Oceano Atlântico. 

Os maiores acumulados de chuvas nas últimas 72 horas ocorreram na região da Ilha de Bom Jesus dos Passos, com 174,2 mm. O volume já supera a média de chuvas para todo o mês de março, que é de 147,3 mm, segundo a Defesa Civil.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

São Tomé de Paripe registrou 144,4 mm, o segundo maior volume da cidade. Liberdade (Vila Sabiá), Cidade Baixa (Monte Serrat), Barra (Vila Naval) e Rio Vermelho também aparecem com um acumulado alto, entre 121 mm e 128 mm.

As equipes da Codesal intensificam o monitoramento das áreas de risco e seguem em regime de prontidão para atendimento às ocorrências. Em caso de emergência, a população deve entra em contato pelo telefone 199, serviço que funciona 24 horas. 

Mais recentes

Imagem - Servidor público é preso após desviar R$ 156 mil de conta bancária do próprio tio no interior do estado

Servidor público é preso após desviar R$ 156 mil de conta bancária do próprio tio no interior do estado
Imagem - Teto de gastos: veja os cachês dos artistas para tocar no São João

Teto de gastos: veja os cachês dos artistas para tocar no São João
Imagem - TJ-BA determina inspeção em fórum onde juiz pediu retirada de foto de mulher negra

TJ-BA determina inspeção em fórum onde juiz pediu retirada de foto de mulher negra

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas
01

Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas

Imagem - FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu
02

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
03

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos