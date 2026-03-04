Teto de gastos: veja os cachês dos artistas para tocar no São João

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 4 de março de 2026 às 17:39
Intitulada de 'São João sem Milhão', a inciativa tem como objetivo preservar a cultura dos festejos juninos sem comprometer a saúde financeira das cidades. Na segunda-feira (2), o MP-BA, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) assinaram uma nota técnica conjunta com diretrizes para orientar as prefeituras nos processos de contratação.
O documento estipula em R$ 700 mil a faixa de atenção especial aos gestores. Segundo o MP, apenas 1% dos contratos firmados em 2025 ultrapassou esse valor.
O Painel da Transparência dos Festejos Juninos, do MP-BA, traz os valores pagos aos artistas que se apresentaram em cidades baianas no ano passado. Conforme a plataforma, ao menos 11 artistas cobraram cachês acima de R$ 700 mil no São João. Confira abaixo os cachês pagos a cada um deles:
Artistas com os cachês mais caro do São João 2025 na Bahia