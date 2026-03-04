Acesse sua conta
Teto de gastos: veja os cachês dos artistas para tocar no São João

Recomendação estabelece limite de R$ 700 mil para contratação de artistas no período junino na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:39

Artistas com os maiores cachês do São João na Bahia
Artistas com os maiores cachês do São João na Bahia Crédito: Reprodução

O mês ainda é março, mas prefeituras de toda a Bahia já fazem as contas de quanto vão gastar com as contratações de artistas para o São João. Uma campanha da União dos Municípios da Bahia (UPB), que tem apoio do Ministério Público estadual, prevê um teto de R$ 700 mil por cachê. Se a medida for levada a sério, grandes nomes da música brasileira poderão ficar de fora do São João da Bahia. 

Intitulada de 'São João sem Milhão', a inciativa tem como objetivo preservar a cultura dos festejos juninos sem comprometer a saúde financeira das cidades. Na segunda-feira (2), o MP-BA, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) assinaram uma nota técnica conjunta com diretrizes para orientar as prefeituras nos processos de contratação.

O documento estipula em R$ 700 mil a faixa de atenção especial aos gestores. Segundo o MP, apenas 1% dos contratos firmados em 2025 ultrapassou esse valor.

O Painel da Transparência dos Festejos Juninos, do MP-BA, traz os valores pagos aos artistas que se apresentaram em cidades baianas no ano passado. Conforme a plataforma, ao menos 11 artistas cobraram cachês acima de R$ 700 mil no São João. Confira abaixo os cachês pagos a cada um deles: 

Artistas com os cachês mais caro do São João 2025 na Bahia

Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão por Reprodução/Instagram
Jorge e Mateus: R$ 900 mil por Divulgação
Nattan: R$ 900 mil por Kaio Cesar e Ricardo Henri
Ana Castela: R$ 805 mil por Reprodução/Instagram
Zé Neto e Cristiano: R$ 804 mil por Reprodução/Redes Sociais
Simone Mendes: R$ 800 mil por Reprodução | Instagram
Leonardo: R$ 800 mil por Reprodução
Bruno e Marrone: R$ 784 mil por Reprodução/Redes sociais
Maiara e Maraísa: R$ 754 mil por @gabiidemorais
Alok: R$ 750 mil por Caio e Thiago Duran/Camarote Salvador
Ivete Sangalo: R$ 750 mil por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão

