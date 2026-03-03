TERIAM CORAGEM?

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu

Máximo Garcia oficializou união com Luiza Marcato em evento sem roupas que reuniu nomes do mercado adulto

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:36

Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou nu Crédito: Reprodução

O ator espanhol Máximo Garcia, que ganhou repercussão após gravar um vídeo adulto com Andressa Urach, protagonizou outro episódio inusitado ao oficializar a união com a produtora de conteúdo adulto Luiza Marcato em uma cerimônia naturista.

O casal subiu ao altar completamente nu, em um evento que reuniu convidados ligados ao mercado +18. A celebração seguiu o conceito naturista, sem trajes formais, e foi compartilhada nas redes sociais pelos próprios envolvidos.

Máximo Garcia já havia sido destaque na imprensa internacional após a gravação com Andressa Urach. Na ocasião, a modelo relatou complicações envolvendo o deslocamento de um dispositivo intrauterino durante as filmagens, caso que chegou a repercutir em tabloides estrangeiros.

Além do episódio, Garcia e Luiza Marcato também já trabalharam com Andressa Urach em produções do segmento adulto. A modelo brasileira, inclusive, já declarou ter alcançado faturamento milionário com conteúdo publicado em plataformas por assinatura.