FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu

Máximo Garcia oficializou união com Luiza Marcato em evento sem roupas que reuniu nomes do mercado adulto

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:36

Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou nu
Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou nu Crédito: Reprodução

O ator espanhol Máximo Garcia, que ganhou repercussão após gravar um vídeo adulto com Andressa Urach, protagonizou outro episódio inusitado ao oficializar a união com a produtora de conteúdo adulto Luiza Marcato em uma cerimônia naturista.

O casal subiu ao altar completamente nu, em um evento que reuniu convidados ligados ao mercado +18. A celebração seguiu o conceito naturista, sem trajes formais, e foi compartilhada nas redes sociais pelos próprios envolvidos.

Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou nu

1 de 26
Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou nu em cerimônia naturista

Máximo Garcia já havia sido destaque na imprensa internacional após a gravação com Andressa Urach. Na ocasião, a modelo relatou complicações envolvendo o deslocamento de um dispositivo intrauterino durante as filmagens, caso que chegou a repercutir em tabloides estrangeiros.

