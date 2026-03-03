Acesse sua conta
Justin Timberlake vai à justiça para barrar vídeo de sua prisão: 'Danos irreparáveis'

Advogados do cantor alegam que imagens revelam detalhes sensíveis e íntimos da família

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:19

Justin Timberlake
Justin Timberlake Crédito: Reprodução

Se você achou que o caso da prisão de Justin Timberlake já estava encerrado, o astro acaba de abrir um novo capítulo nos tribunais. Quase dois anos após o incidente, o cantor de 45 anos entrou com uma petição na segunda-feira (2) para impedir que as imagens da câmera corporal da polícia sejam divulgadas ao público.

Segundo os advogados do artista, a exposição desse vídeo causaria um estrago 'grave e irreparável' tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. A defesa alega que as gravações feitas em junho de 2024, em Sag Harbor (Nova York), mostram muito mais do que a abordagem policial: elas revelariam o interior do carro de Justin e detalhes íntimos sobre sua saúde e sua família que não teriam nenhum interesse público legítimo.

Justin Timberlake

Justin foi parado após sair de um hotel luxuoso e ignorar uma placa de pare. Na época, os relatos policiais foram detalhados: olhos vermelhos e a famosa frase do cantor de que teria tomado apenas 'um martini'. Após recusar o bafômetro três vezes e passar a noite detido, ele acabou fechando um acordo em setembro de 2024, declarando-se culpado de uma infração menor.

Agora, a equipe jurídica de Timberlake tenta evitar que as imagens sejam liberadas através da Lei de Liberdade de Informação (FOIL). Eles argumentam que o material serviria apenas para submeter o cantor ao 'ridículo e ao assédio público'. Mais do que esconder o erro, a defesa quer o direito de revisar o vídeo e fazer cortes (as chamadas redações) antes que qualquer terceiro coloque as mãos no arquivo.

Por enquanto, Justin já pagou sua multa de 500 dólares, cumpriu as horas de serviço comunitário e gravou o vídeo de conscientização exigido pela justiça. 

