Ex-namorada de Juquinha chega para abalar o casal 'Loquinha' em nova novela; saiba mais

Spin-off de 'Três Graças' traz personagens inéditos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:54

Lorena e Juquinha em 'Três Graças'
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' Crédito: Reprodução

Não é todo dia que um apelido criado por fãs batiza uma produção oficial. Mas com Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski) foi diferente. A química entre as duas em 'Três Graças' é tão grande que a emissora já começou a gravar a versão vertical da história. A ideia é focar no cotidiano do casal em capítulos curtos, pensados especificamente para as redes sociais.

A trama é escrita por Marcia Prattes, que já conhece bem as personagens, pois colabora na novela das 21h, e mantém a direção artística de Luiz Henrique Rios.

'Loquinha', novela vertical derivada de 'Três Graças'

Se você achou que a vida de 'Loquinha' seria só flores, se enganou. Para apimentar o spin-off, a atriz Ingrid Gaigher (que brilhou recentemente como Lucimar em 'Vale Tudo') chega para causar. Ela dará vida à Teca, a ex-namorada de Juquinha que promete testar a paciência, e o ciúme, de Lorena.

Outro reforço no elenco é Nando Brandão, que interpreta Ricardo. O personagem entra na história em sequências gravadas em uma imobiliária, indicando que as protagonistas podem estar buscando um cantinho só delas. A vilã vivida por Daphne Bozaski também dará as caras para garantir aquele climinha de confusão.

As gravações já estão rolando nos Estúdios Globo, aproveitando a própria cidade cenográfica de 'Três Graças'. Ao todo, serão 40 capítulos de curta duração. 

Tags:

Novela Novelas da Rede Globo Três Graças Novela Vertical Alanis Guillen Loquinha Gabriela Medvedovski

