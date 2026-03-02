Acesse sua conta
Raul é mesmo filho de Samira e Ferette? Revelação abala trama de Três Graças

Confissão muda os rumos da trama e expõe passado sombrio do vilão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:07

Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças Crédito: Divulgação/TV Globo

Raul é mesmo filho de Samira e Ferette em Três Graças? A pergunta vai dominar os próximos capítulos da novela, após a confirmação bombástica feita por Samira (Fernanda Vasconcellos). A personagem revela a Ferette (Murilo Benício) que Raul (Paulo Mendes) é, sim, seu filho biológico, fruto do relacionamento secreto que os dois viveram no passado.

A revelação em Três Graças promete virar o jogo na história e escancarar ainda mais as contradições de Ferette, que sempre demonstrou obsessão por herdeiros e poder.

Nos próximos capítulos da trama, Samira decide colocar um ponto-final nas mentiras e confirma que Raul é filho de Ferette. A revelação acontece em um momento de tensão, quando o empresário pressiona a ex-amante em busca de respostas sobre o passado.

Protagonistas de Três Graças por Reprodução

A confirmação de que Raul é filho de Samira e Ferette mexe com toda a estrutura da família e levanta dúvidas sobre as verdadeiras intenções do vilão. Isso porque, ao mesmo tempo em que descobre que tem um filho biológico, Ferette mostra desprezo e frieza justamente com quem mais deveria proteger.

Atrocidades de Ferette vêm à tona

Enquanto a verdade sobre Raul vem à tona, o público também acompanha atitudes cruéis de Ferette nos bastidores. O empresário, que tanto sonhou em ter um herdeiro, passa a agir de forma calculista e impiedosa, priorizando interesses financeiros e disputas de poder.

A novela mostra que, mesmo diante da possibilidade de reconstruir laços familiares, Ferette mantém comportamentos abusivos e manipuladores. A contradição entre o desejo de ter um filho e o desprezo pelas próprias relações familiares reforça o perfil sombrio do personagem.

Com a confirmação de que Raul é filho de Samira e Ferette, o jovem passa a ocupar o centro do conflito em Três Graças. Ele, que já enfrentava dilemas pessoais e conflitos de identidade, agora terá de lidar com o peso de carregar o sobrenome de um dos homens mais temidos da trama.

