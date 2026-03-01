Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Isabelle Drummond diz que sofreu preconceito por ser evangélica: 'Existe uma ideia errada'

Isabelle Drummond afirma que intolerância contra evangélicos cresceu nos últimos anos e diz que fé é seu principal alicerce dentro e fora da TV

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2026 às 22:30

Isabelle Drummond anuncia retorno às novelas
Isabelle Drummond fala sobre fé, carreira e preconceito Crédito: Reprodução/Instagram

De volta às novelas após sete anos longe dos folhetins, Isabelle Drummond afirma que a fé sempre foi seu alicerce, mas também motivo de julgamentos. A atriz revela que já enfrentou preconceito por ser evangélica e avalia que a intolerância religiosa se intensificou nos últimos anos.

“Foi algo muito agravado pela política. Existe uma ideia errada sobre o que é a religião evangélica”, declara.

Batizada aos 10 anos em uma igreja batista, Isabelle conta que a espiritualidade nunca foi uma imposição familiar, mas uma decisão pessoal que se consolidou na vida adulta. Atualmente, frequenta a Comunidade de Fé e mantém rotina ativa de cultos, estudos bíblicos e encontros semanais. “Não existe nada na minha vida fora desse lugar de entrega a Deus”, afirma. Mesmo diante de críticas, garante que não deixa de se posicionar nem de viver sua crença.

Isabelle Drummond

Isabelle Drummond anuncia retorno às novelas por Reprodução/Instagram
Isabelle Drummond por Globo
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond é processada por dívida de condomínio de R$ 40 mil no Rio por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Isabelle Drummond anuncia retorno às novelas por Reprodução/Instagram

A relação com a fé se fortaleceu após uma tragédia marcante. Em 2007, aos 13 anos, quando integrava o elenco da novela Eterna Magia, perdeu o pai, Fernando Luiz Drummond Xavier, morto durante uma suspeita de assalto em Piratininga, na região metropolitana do Rio de Janeiro. “É um luto muito difícil. Com o tempo as coisas se assentam, mas não é algo que se resolve. A falta é eterna”, desabafa. “Creio que vou reencontrar meu pai, e isso é uma grande esperança.”

A nova fase na televisão coincide com a celebração de 25 anos de carreira. Isabelle estreou ainda criança na minissérie Os Maias, exibida em 2001. No mesmo ano, ganhou projeção nacional ao interpretar a boneca Emília em O Sítio do Picapau Amarelo, adaptação da obra de Monteiro Lobato na TV Globo, onde permaneceu até 2006.

Agora, em Coração Acelerado, ela interpreta a vilã Naiane e explora emoções que diz nunca ter vivenciado em cena, como inveja, competição e narcisismo. Para compor a personagem, ambientada no universo sertanejo, intensificou os treinos na academia e buscou um visual mais marcante, descrito por ela como “pernão e bundão”, alinhado à proposta da trama.

Fora das novelas, a atriz também tem direcionado sua carreira para projetos com foco em pautas femininas. Em 2024, protagonizou o espetáculo Tina, Respeito, em parceria com a ONU Mulheres, inspirado na personagem criada por Mauricio de Sousa. Na montagem, vive uma jornalista que enfrenta machismo e assédio no ambiente de trabalho. “Situações machistas acontecem todos os dias. Às vezes, você é mais respeitada quando há um homem ao lado”, observa.

Leia mais

Imagem - Cantora Adriana Araújo tem quadro irreversível após aneurisma cerebral

Cantora Adriana Araújo tem quadro irreversível após aneurisma cerebral

Imagem - Viúvo de Isabel Veloso mostra jantar a dois e rebate crítica após morte da influenciadora: 'Dentro de nós'

Viúvo de Isabel Veloso mostra jantar a dois e rebate crítica após morte da influenciadora: 'Dentro de nós'

Imagem - Veja como ficarão supermercados de Salvador após decisão que proíbe abertura aos domingos

Veja como ficarão supermercados de Salvador após decisão que proíbe abertura aos domingos

Mais recentes

Imagem - Cantora Adriana Araújo tem quadro irreversível após aneurisma cerebral

Cantora Adriana Araújo tem quadro irreversível após aneurisma cerebral
Imagem - Viúvo de Isabel Veloso mostra jantar a dois e rebate crítica após morte da influenciadora: 'Dentro de nós'

Viúvo de Isabel Veloso mostra jantar a dois e rebate crítica após morte da influenciadora: 'Dentro de nós'
Imagem - Ivete Sangalo passa bem após cirurgia no rosto e está em repouso

Ivete Sangalo passa bem após cirurgia no rosto e está em repouso

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete Sangalo pediu aos médicos para não ser internada; entenda
01

Ivete Sangalo pediu aos médicos para não ser internada; entenda

Imagem - Cantora Adriana Araújo tem quadro irreversível após aneurisma cerebral
02

Cantora Adriana Araújo tem quadro irreversível após aneurisma cerebral

Imagem - Suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente em Copacabana são de classes média e alta
03

Suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente em Copacabana são de classes média e alta

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos