Isabelle Drummond diz que sofreu preconceito por ser evangélica: 'Existe uma ideia errada'

Isabelle Drummond afirma que intolerância contra evangélicos cresceu nos últimos anos e diz que fé é seu principal alicerce dentro e fora da TV

Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2026 às 22:30

Isabelle Drummond fala sobre fé, carreira e preconceito Crédito: Reprodução/Instagram

De volta às novelas após sete anos longe dos folhetins, Isabelle Drummond afirma que a fé sempre foi seu alicerce, mas também motivo de julgamentos. A atriz revela que já enfrentou preconceito por ser evangélica e avalia que a intolerância religiosa se intensificou nos últimos anos.

“Foi algo muito agravado pela política. Existe uma ideia errada sobre o que é a religião evangélica”, declara.

Batizada aos 10 anos em uma igreja batista, Isabelle conta que a espiritualidade nunca foi uma imposição familiar, mas uma decisão pessoal que se consolidou na vida adulta. Atualmente, frequenta a Comunidade de Fé e mantém rotina ativa de cultos, estudos bíblicos e encontros semanais. “Não existe nada na minha vida fora desse lugar de entrega a Deus”, afirma. Mesmo diante de críticas, garante que não deixa de se posicionar nem de viver sua crença.

A relação com a fé se fortaleceu após uma tragédia marcante. Em 2007, aos 13 anos, quando integrava o elenco da novela Eterna Magia, perdeu o pai, Fernando Luiz Drummond Xavier, morto durante uma suspeita de assalto em Piratininga, na região metropolitana do Rio de Janeiro. “É um luto muito difícil. Com o tempo as coisas se assentam, mas não é algo que se resolve. A falta é eterna”, desabafa. “Creio que vou reencontrar meu pai, e isso é uma grande esperança.”

A nova fase na televisão coincide com a celebração de 25 anos de carreira. Isabelle estreou ainda criança na minissérie Os Maias, exibida em 2001. No mesmo ano, ganhou projeção nacional ao interpretar a boneca Emília em O Sítio do Picapau Amarelo, adaptação da obra de Monteiro Lobato na TV Globo, onde permaneceu até 2006.

Agora, em Coração Acelerado, ela interpreta a vilã Naiane e explora emoções que diz nunca ter vivenciado em cena, como inveja, competição e narcisismo. Para compor a personagem, ambientada no universo sertanejo, intensificou os treinos na academia e buscou um visual mais marcante, descrito por ela como “pernão e bundão”, alinhado à proposta da trama.