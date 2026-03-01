Acesse sua conta
Cantora Adriana Araújo tem quadro irreversível após aneurisma cerebral

Adriana Araújo está em coma e internada no Hospital Odilon Behrens após hemorragia causada por aneurisma cerebral.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2026 às 22:00

Cantora tem estado de saúde considerado irreversível Crédito: Reprodução

O universo do samba em Belo Horizonte amanheceu em choque neste domingo (1º) após a confirmação do estado de saúde da cantora Adriana Araújo. A artista está internada em estado crítico depois de sofrer um aneurisma cerebral que provocou uma hemorragia extensa.

Segundo informações divulgadas pela equipe da sambista, ela passou mal em casa na noite de sábado (28), chegou a desmaiar e foi socorrida inicialmente em uma unidade de pronto atendimento. Posteriormente, foi transferida para o Hospital Odilon Behrens, onde exames detalhados constataram a gravidade do caso.

Desde então, Adriana permanece em coma, entubada e sob monitoramento intensivo. O boletim médico aponta que o quadro é considerado gravíssimo e sem possibilidade de reversão, embora a equipe siga acompanhando cada etapa da evolução clínica.

Diante da situação delicada, familiares pediram respeito e orações. Em nota, reforçaram a fé e agradeceram as mensagens de apoio que vêm sendo enviadas por fãs e amigos do meio artístico.

Com trajetória consolidada no samba mineiro, Adriana nasceu na comunidade Pedreira Prado Lopes e iniciou a carreira no grupo Simplicidade Samba. Anos depois, apostou no trabalho solo e lançou projetos autorais, incluindo o álbum Minha Verdade. Ao longo da carreira, dividiu o palco com artistas como Leci Brandão, Fabiana Cozza, Arlindinho e Jorge Aragão, além de prestar homenagem à cantora Alcione em espetáculo especial.

