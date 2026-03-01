Acesse sua conta
Ivete Sangalo passa bem após cirurgia no rosto e está em repouso

Cantora se recupera após procedimento feito no Hospital Sírio-Libanês, mas detalhes da operação não foram divulgados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de março de 2026 às 20:33

Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais
Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo passa bem após realizar uma cirurgia na região do rosto. O procedimento aconteceu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e ocorreu sem intercorrências neste domingo (1). Veveta precisou ser operada após sofrer um desmaio e machucar a região do olho.  

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram

A artista sofreu um desmaio provocado por uma síncope vasovagal, quadro causado por queda repentina da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, geralmente ligada à desidratação ou mal-estar intenso. Segundo a própria artista, ela enfrentava uma virose com forte desidratação quando passou mal durante a madrugada, perdeu a consciência e caiu em casa, batendo o rosto no chão, o que provocou cortes e o hematoma que deixou seu olho roxo. A cirurgia tem ligação com o caso, mas ela não explicou com detalhes o que seria feito pelos profissionais de saúde.

Mesmo às vésperas do procedimento, a cantora manteve compromissos profissionais e falou sobre o momento durante um show, demonstrando tranquilidade e confiança na recuperação.

Após a operação, Ivete segue em repouso e passa por recuperação acompanhada pela equipe médica. Até o momento, não há previsão divulgada para retorno à agenda completa de apresentações.

