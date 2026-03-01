ESTADO GRAVE

'Sangrando muito': enfermeiro revela detalhes inéditos do acidente de Marquito, que segue em estado grave na UTI

Relato de quem prestou os primeiros socorros traz novos detalhes sobre os momentos após a queda.

Fernanda Varela

Publicado em 1 de março de 2026 às 05:30

Humorista Marquito e Ratinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O humorista Marquito, integrante do Programa do Ratinho, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um acidente de moto na Zona Norte de São Paulo, na última quarta-feira (25). Novos detalhes sobre o momento do acidente foram revelados pelo enfermeiro que realizou os primeiros atendimentos ao artista ainda no local da colisão.

Marquito 1 de 5

Segundo boletim divulgado pelo Hospital Nipo-Brasileiro neste sábado (28), o artista, cujo nome é Marco Antonio Gil Ricciardelli, foi submetido a uma cirurgia na coluna cervical na sexta-feira (27), procedimento que durou cerca de quatro horas. O quadro geral segue grave e exige cuidados intensivos, com previsão de início do desmame da sedação e da ventilação mecânica conforme evolução clínica.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, o enfermeiro identificado como Cássio relatou que o humorista chegou a gritar antes de perder o controle da motocicleta, após sofrer um mal súbito. Ele conduzia a outra moto envolvida na colisão e afirmou ter reduzido a velocidade para evitar atropelar o artista, que caiu desacordado logo após o impacto.

O profissional descreveu que encontrou Marquito inconsciente e com sinais graves logo após a queda. "Quando eu voltei, eu vi que ele estava com rosto roxo, né? Bem cianótico, né, que nós dizemos no termo técnico da saúde. E aí eu parei para ver o pulso dele, o pulso do pescoço, ver o pulso no braço, não senti. Fui ver o mais forte, que é o da virilha, e também não senti", relatou.

Ainda segundo o enfermeiro, o humorista apresentava intenso sangramento pelo nariz e não respondia aos estímulos. Diante da ausência de pulso, ele iniciou imediatamente as manobras de reanimação enquanto pessoas que estavam próximas acionavam o resgate.

Durante o atendimento, o artista chegou a apresentar uma reação física. "Ele estava inconsciente, não conseguia falar no momento, estava sangrando muito pelo nariz e levantou o braço umas duas, três vezes tentando passar a mão na face. Foi um bom sinal naquele momento", afirmou.

Marquito foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital, onde exames apontaram fratura em uma costela e lesões decorrentes do impacto. Após avaliação médica, ele foi levado à UTI e permanece sob acompanhamento permanente da equipe médica.