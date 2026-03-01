Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Sangrando muito': enfermeiro revela detalhes inéditos do acidente de Marquito, que segue em estado grave na UTI

Relato de quem prestou os primeiros socorros traz novos detalhes sobre os momentos após a queda.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de março de 2026 às 05:30

Humorista Marquito e Ratinho
Humorista Marquito e Ratinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O humorista Marquito, integrante do Programa do Ratinho, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um acidente de moto na Zona Norte de São Paulo, na última quarta-feira (25). Novos detalhes sobre o momento do acidente foram revelados pelo enfermeiro que realizou os primeiros atendimentos ao artista ainda no local da colisão.

Marquito

Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito e Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais

Segundo boletim divulgado pelo Hospital Nipo-Brasileiro neste sábado (28), o artista, cujo nome é Marco Antonio Gil Ricciardelli, foi submetido a uma cirurgia na coluna cervical na sexta-feira (27), procedimento que durou cerca de quatro horas. O quadro geral segue grave e exige cuidados intensivos, com previsão de início do desmame da sedação e da ventilação mecânica conforme evolução clínica.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, o enfermeiro identificado como Cássio relatou que o humorista chegou a gritar antes de perder o controle da motocicleta, após sofrer um mal súbito. Ele conduzia a outra moto envolvida na colisão e afirmou ter reduzido a velocidade para evitar atropelar o artista, que caiu desacordado logo após o impacto.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda pede coragem a 3 signos e avisa: um novo ciclo começa na sua vida a partir de agora (1º de março)

Anjo da Guarda pede coragem a 3 signos e avisa: um novo ciclo começa na sua vida a partir de agora (1º de março)

Imagem - Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia

Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia

Imagem - Produtos da fazenda de Marcos Palmeira podem ser comprados? Saiba como adquirir itens

Produtos da fazenda de Marcos Palmeira podem ser comprados? Saiba como adquirir itens

O profissional descreveu que encontrou Marquito inconsciente e com sinais graves logo após a queda. "Quando eu voltei, eu vi que ele estava com rosto roxo, né? Bem cianótico, né, que nós dizemos no termo técnico da saúde. E aí eu parei para ver o pulso dele, o pulso do pescoço, ver o pulso no braço, não senti. Fui ver o mais forte, que é o da virilha, e também não senti", relatou.

Ainda segundo o enfermeiro, o humorista apresentava intenso sangramento pelo nariz e não respondia aos estímulos. Diante da ausência de pulso, ele iniciou imediatamente as manobras de reanimação enquanto pessoas que estavam próximas acionavam o resgate.

Leia mais

Imagem - Marquito passará por cirurgia na coluna após sofrer mal súbito em São Paulo

Marquito passará por cirurgia na coluna após sofrer mal súbito em São Paulo

Imagem - Filho de Raul Gil pede orações por Marquito após acidente; saiba estado de saúde

Filho de Raul Gil pede orações por Marquito após acidente; saiba estado de saúde

Imagem - Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes

Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes

Durante o atendimento, o artista chegou a apresentar uma reação física. "Ele estava inconsciente, não conseguia falar no momento, estava sangrando muito pelo nariz e levantou o braço umas duas, três vezes tentando passar a mão na face. Foi um bom sinal naquele momento", afirmou.

Marquito foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital, onde exames apontaram fratura em uma costela e lesões decorrentes do impacto. Após avaliação médica, ele foi levado à UTI e permanece sob acompanhamento permanente da equipe médica.

Integrante do Programa do Ratinho desde o fim dos anos 1990, o humorista também já trabalhou ao lado do apresentador Raul Gil, de quem é sobrinho, e mantém atuação paralela como pintor.

Mais recentes

Imagem - Março de 2026 inaugura uma nova fase de prosperidade e coloca 3 signos no caminho de um sucesso financeiro impossível de ignorar

Março de 2026 inaugura uma nova fase de prosperidade e coloca 3 signos no caminho de um sucesso financeiro impossível de ignorar
Imagem - Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia

Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia
Imagem - Hoje (1° de março), o primeiro dia do mês inaugura uma nova postura emocional e coloca os 12 signos diante de escolhas mais conscientes

Hoje (1° de março), o primeiro dia do mês inaugura uma nova postura emocional e coloca os 12 signos diante de escolhas mais conscientes

MAIS LIDAS

Imagem - Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil
01

Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil

Imagem - João Lucas quebra silêncio sobre separação de Sasha e responde boatos nas redes
02

João Lucas quebra silêncio sobre separação de Sasha e responde boatos nas redes

Imagem - Mpox volta a preocupar e Ministério da Saúde coloca oito estados em alerta máximo
03

Mpox volta a preocupar e Ministério da Saúde coloca oito estados em alerta máximo

Imagem - Servidores da Ufba aprovam retomada de greve a partir de março; veja datas
04

Servidores da Ufba aprovam retomada de greve a partir de março; veja datas