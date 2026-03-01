ASTROLOGIA

Relacionamentos finalmente melhoram para 5 signos ao longo desta semana (entre 2 a 8 de março)

Uma semana de viradas emocionais, reconexões e decisões maduras marca um novo capítulo no amor

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de março de 2026 às 07:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Entre 2 e 8 de março, cinco signos sentem que algo começa a se ajustar na vida afetiva. Conversas importantes acontecem, sentimentos ficam mais claros e atitudes mais corajosas transformam a dinâmica dos relacionamentos. É uma semana que pede verdade emocional e disposição para agir de acordo com o que o coração realmente quer. Mudanças inesperadas podem acontecer, mas todas apontam para crescimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: Você percebe que não pode mais esperar que o amor simplesmente aconteça. Se deseja viver algo novo, precisa se movimentar. A semana favorece iniciativa, seja para se aproximar de alguém, reacender a chama em uma relação existente ou redefinir o que quer para sua vida afetiva. Se estiver em um relacionamento, a conexão tende a esquentar e ganhar mais intensidade. Se estiver solteiro, é hora de criar a vida que deseja compartilhar.

Dica cósmica: dê o primeiro passo em vez de esperar que o outro adivinhe seus sentimentos.

Peixes: Algo inesperado mexe com suas emoções e traz clareza sobre o que você realmente sente. Pode haver reconciliação, aprofundamento de compromisso ou simplesmente uma conversa transformadora. Se estiver solteiro, o foco deve ser cura e encerramento de ciclos antigos antes de iniciar algo novo. Entender seu passado afetivo é o que abre espaço para um amor mais saudável e duradouro.

Dica cósmica: priorize conversas sinceras, mesmo que elas tragam emoções intensas.

Libra: Sua vida amorosa ganha destaque e você começa a enxergar com mais maturidade o que deseja construir a dois. Compromissos podem se fortalecer e novas conexões surgem com mais seriedade. Se estiver solteiro, a semana favorece encontros promissores, mas com uma visão mais realista e menos idealizada. Você está mais consciente das próprias necessidades e isso muda tudo.

Dica cósmica: não aceite menos do que aquilo que você sabe que merece.

Escorpião: Uma sensação de clareza transforma sua postura nas relações. Você entende melhor o que quer e passa a comunicar isso com firmeza. A semana favorece decisões importantes, inclusive sobre compromisso. Se estiver solteiro, a abertura emocional cresce, mas agora com critérios mais sólidos. Você busca algo profundo e verdadeiro, não apenas intensidade momentânea.

Dica cósmica: alinhe palavras e atitudes para fortalecer a confiança.

Sagitário: O clima em casa e nos relacionamentos se torna mais harmonioso. Você sente vontade de construir estabilidade emocional e investir tempo de qualidade com quem ama. Para quem está em um relacionamento, a semana favorece proximidade, conversas profundas e planos em comum. Para os solteiros, surge o desejo de algo mais significativo e duradouro.

Dica cósmica: desacelere e valorize momentos simples ao lado de quem importa.