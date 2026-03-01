Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Relacionamentos finalmente melhoram para 5 signos ao longo desta semana (entre 2 a 8 de março)

Uma semana de viradas emocionais, reconexões e decisões maduras marca um novo capítulo no amor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de março de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Entre 2 e 8 de março, cinco signos sentem que algo começa a se ajustar na vida afetiva. Conversas importantes acontecem, sentimentos ficam mais claros e atitudes mais corajosas transformam a dinâmica dos relacionamentos. É uma semana que pede verdade emocional e disposição para agir de acordo com o que o coração realmente quer. Mudanças inesperadas podem acontecer, mas todas apontam para crescimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (1º de março), o primeiro dia do mês inaugura uma nova postura emocional e coloca os 12 signos diante de escolhas mais conscientes

Hoje (1º de março), o primeiro dia do mês inaugura uma nova postura emocional e coloca os 12 signos diante de escolhas mais conscientes

Imagem - 4 signos entram em uma fase que muda tudo por dentro e por fora a partir do meio de 2026

4 signos entram em uma fase que muda tudo por dentro e por fora a partir do meio de 2026

Imagem - Março de 2026 inaugura uma nova fase de prosperidade e coloca 3 signos no caminho de um sucesso financeiro impossível de ignorar

Março de 2026 inaugura uma nova fase de prosperidade e coloca 3 signos no caminho de um sucesso financeiro impossível de ignorar

Virgem: Você percebe que não pode mais esperar que o amor simplesmente aconteça. Se deseja viver algo novo, precisa se movimentar. A semana favorece iniciativa, seja para se aproximar de alguém, reacender a chama em uma relação existente ou redefinir o que quer para sua vida afetiva. Se estiver em um relacionamento, a conexão tende a esquentar e ganhar mais intensidade. Se estiver solteiro, é hora de criar a vida que deseja compartilhar.

Dica cósmica: dê o primeiro passo em vez de esperar que o outro adivinhe seus sentimentos.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Peixes: Algo inesperado mexe com suas emoções e traz clareza sobre o que você realmente sente. Pode haver reconciliação, aprofundamento de compromisso ou simplesmente uma conversa transformadora. Se estiver solteiro, o foco deve ser cura e encerramento de ciclos antigos antes de iniciar algo novo. Entender seu passado afetivo é o que abre espaço para um amor mais saudável e duradouro.

Dica cósmica: priorize conversas sinceras, mesmo que elas tragam emoções intensas.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
1 de 10
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Libra: Sua vida amorosa ganha destaque e você começa a enxergar com mais maturidade o que deseja construir a dois. Compromissos podem se fortalecer e novas conexões surgem com mais seriedade. Se estiver solteiro, a semana favorece encontros promissores, mas com uma visão mais realista e menos idealizada. Você está mais consciente das próprias necessidades e isso muda tudo.

Dica cósmica: não aceite menos do que aquilo que você sabe que merece.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
1 de 10
Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Escorpião: Uma sensação de clareza transforma sua postura nas relações. Você entende melhor o que quer e passa a comunicar isso com firmeza. A semana favorece decisões importantes, inclusive sobre compromisso. Se estiver solteiro, a abertura emocional cresce, mas agora com critérios mais sólidos. Você busca algo profundo e verdadeiro, não apenas intensidade momentânea.

Dica cósmica: alinhe palavras e atitudes para fortalecer a confiança.

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
1 de 10
Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Sagitário: O clima em casa e nos relacionamentos se torna mais harmonioso. Você sente vontade de construir estabilidade emocional e investir tempo de qualidade com quem ama. Para quem está em um relacionamento, a semana favorece proximidade, conversas profundas e planos em comum. Para os solteiros, surge o desejo de algo mais significativo e duradouro.

Dica cósmica: desacelere e valorize momentos simples ao lado de quem importa.

10 livros para quem é do signo de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
1 de 10
Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Tags:

Signo Amor Virgem Libra Escorpião Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - 'Sangrando muito': enfermeiro revela detalhes inéditos do acidente de Marquito, que segue em estado grave na UTI

'Sangrando muito': enfermeiro revela detalhes inéditos do acidente de Marquito, que segue em estado grave na UTI
Imagem - Março de 2026 inaugura uma nova fase de prosperidade e coloca 3 signos no caminho de um sucesso financeiro impossível de ignorar

Março de 2026 inaugura uma nova fase de prosperidade e coloca 3 signos no caminho de um sucesso financeiro impossível de ignorar
Imagem - Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia

Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia

MAIS LIDAS

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver
01

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Imagem - Mpox volta a preocupar e Ministério da Saúde coloca oito estados em alerta máximo
02

Mpox volta a preocupar e Ministério da Saúde coloca oito estados em alerta máximo

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
03

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal
04

Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal