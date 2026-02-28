Acesse sua conta
4 signos entram em uma fase que muda tudo por dentro e por fora a partir do meio de 2026

Depois de um longo período de esforço silencioso, a energia começa a virar e o que estava travado finalmente ganha forma, direção e resposta

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18:00

Signos e alegria
Signos e alegria Crédito: Imagem gerada por IA

O meio de 2026 marca uma mudança perceptível no ritmo da vida. Aquilo que parecia lento, pesado ou repetitivo começa a destravar, não por sorte repentina, mas porque ciclos longos de aprendizado chegam a um ponto de maturação. Para alguns signos, essa virada é especialmente clara: o esforço acumulado começa a render frutos visíveis, a pressão diminui e a sensação de estar apenas sobrevivendo dá lugar a crescimento real, reconhecimento e novas possibilidades. Não é um recomeço impulsivo, é uma fase mais sólida, consciente e alinhada com quem essas pessoas se tornaram. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Touro: A partir do meio de 2026, Touro entra em uma fase em que o progresso deixa de ser apenas interno e passa a se refletir na vida prática. Tudo aquilo que você construiu com constância começa a mostrar resultados claros, trazendo alívio e estabilidade emocional. A sensação de estar sempre segurando tudo sozinho diminui, e a vida ganha mais fluidez. Essa nova era recompensa sua paciência e prova que o tempo que você dedicou a plantar bases firmes não foi em vão.

Dica cósmica: Confie no ritmo que você construiu, ele está funcionando.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Leão: Para Leão, esse período marca o início de uma fase em que o reconhecimento acontece de forma natural, sem a necessidade de provar valor o tempo todo. Sua confiança se torna mais tranquila, mais verdadeira, e isso muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. Você passa a ser notado pelo que é, não pelo esforço de aparecer. Essa etapa valoriza autenticidade e presença real, trazendo segurança emocional e validação genuína.

Dica cósmica: Seja quem você é sem exagerar, isso já basta.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Sagitário: O meio de 2026 devolve a Sagitário a sensação de movimento. Áreas da vida que pareciam paradas começam a fluir novamente, decisões ficam mais leves e a motivação retorna sem esforço. Você recupera o senso de direção e volta a sentir entusiasmo pelo futuro, sem precisar romper tudo ou fazer mudanças radicais. Essa fase traz alinhamento, clareza e a certeza de que você está seguindo o caminho certo.

Dica cósmica: Não force grandes viradas, siga o fluxo que já está se abrindo.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Aquário: Aquário entra em um período em que ideias antigas finalmente encontram espaço para crescer. O que antes parecia avançado demais ou incompreendido começa a ser valorizado. Pessoas certas aparecem, projetos ganham atenção e sua visão passa a fazer sentido para mais gente. Essa nova era recompensa originalidade e coragem de pensar diferente, trazendo validação e impacto real.

Dica cósmica: Continue confiando na sua visão, mesmo quando ela parece solitária.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Touro Leão Sagitário Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

