Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Casal administra dois empreendimentos de alto padrão na ilha com diárias que variam de preços dependendo a estação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 07:00

Maria Bonita e Maria Flor reúnem charme, luxo e exclusividade nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Noronha
Maria Bonita e Maria Flor reúnem charme, luxo e exclusividade  Crédito: Reprodução

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank transformaram Fernando de Noronha também em um investimento de alto padrão. O casal é responsável por duas pousadas de luxo na ilha, a Maria Bonita e a Maria Flor, ambas localizadas no bairro de Floresta Nova, uma das áreas mais centrais e valorizadas do arquipélago.

A Pousada Maria Bonita foi o primeiro projeto do casal em Noronha e segue a proposta de pousada boutique, com clima intimista e atendimento personalizado. O empreendimento conta com cerca de 12 suítes, decoradas com design brasileiro, elementos artesanais e atmosfera acolhedora. Algumas unidades possuem varanda e todos os quartos são pensados para oferecer conforto após os passeios pela ilha.

Pousada Maria Bonita

Entre os diferenciais estão piscina ao ar livre, jardim, áreas de descanso e café da manhã incluso, servido à la carte, com cardápio assinado e bastante elogiado por hóspedes. Serviços como concierge, auxílio na contratação de passeios, Wi-Fi e traslado podem ser incluídos conforme a reserva.

Os valores da Maria Bonita variam de acordo com a época do ano. Em períodos de baixa temporada, as diárias costumam partir de cerca de R$ 1.300. Já na alta temporada, feriados prolongados e férias, os preços podem ultrapassar R$ 2.000 por noite, chegando a valores mais elevados em datas como Carnaval e Réveillon.

Já a Pousada Maria Flor representa o segundo investimento do casal na ilha e aposta em uma experiência ainda mais exclusiva. O projeto tem arquitetura contemporânea, decoração minimalista e foco em conforto premium. As suítes variam de categoria e algumas oferecem vista para o mar ou para o jardim, além de acabamentos sofisticados, enxoval de alto padrão e amenities selecionados.

Pausada Maria Flor

A estrutura inclui piscina, espaços de convivência, atendimento altamente personalizado e café da manhã artesanal, preparado com ingredientes brasileiros e, sempre que possível, de produção local. A proposta é oferecer uma estadia mais silenciosa, refinada e sensorial, voltada principalmente para casais e viajantes que buscam exclusividade.

Os valores da Maria Flor refletem esse posicionamento. As diárias costumam começar em torno de R$ 2.200 e podem ultrapassar R$ 3.000 dependendo do tipo de suíte, da vista e do período da hospedagem. Em datas especiais e alta temporada, os preços podem subir significativamente.

