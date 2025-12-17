TELEVISÃO

Mesmo com pedido de desculpas de Zezé, SBT muda grade e coloca episódio inédito de Chaves no lugar do especial

Emissora recua mais uma vez na programação e aposta em episódio inédito de Chaves para preencher horário

Heider Sacramento

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:18

SBT mantém especial fora do ar e aposta em Chaves inédito na programação Crédito: Reprodução

O SBT voltou a alterar a programação desta quarta-feira (17), após o pedido público de desculpas feito por Zezé Di Camargo. Ainda assim, o especial de Natal gravado pelo cantor seguirá engavetado e não será exibido pela emissora.

Inicialmente, o canal havia decidido preencher o espaço deixado pelo cancelamento do especial Natal É Amor com a ampliação de atrações como A.Mar, Programa do Ratinho, Arena SBT e The Noite. Poucas horas depois, a direção optou por uma nova mudança e escalou um episódio inédito de Chaves para ocupar o horário.

A decisão atende a pedidos antigos de fãs do seriado mexicano, que desde o início da polêmica pediam que o clássico fosse exibido no lugar do especial cancelado. Em chamada veiculada pelo SBT, a emissora anunciou a exibição como um presente de Natal ao público, destacando que se trata de um episódio nunca mostrado na TV aberta.

Segundo informações divulgadas por especialistas no universo da série, o capítulo escolhido foi exibido originalmente no México em 1976 e já passou por canais pagos, mas nunca havia sido exibido pelo SBT.

O novo movimento acontece horas após Zezé Di Camargo publicar um pedido oficial de desculpas nas redes sociais. No texto, o cantor afirmou que sua fala foi interpretada de forma equivocada e negou qualquer intenção ofensiva ao usar a expressão que gerou repercussão negativa. “Apesar disso, a expressão foi mal interpretada. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto e, por isso, peço desculpas sinceras”, escreveu.