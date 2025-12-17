Mesmo com pedido de desculpas de Zezé, SBT muda grade e coloca episódio inédito de Chaves no lugar do especial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:18
O SBT voltou a alterar a programação desta quarta-feira (17), após o pedido público de desculpas feito por Zezé Di Camargo. Ainda assim, o especial de Natal gravado pelo cantor seguirá engavetado e não será exibido pela emissora.
Inicialmente, o canal havia decidido preencher o espaço deixado pelo cancelamento do especial Natal É Amor com a ampliação de atrações como A.Mar, Programa do Ratinho, Arena SBT e The Noite. Poucas horas depois, a direção optou por uma nova mudança e escalou um episódio inédito de Chaves para ocupar o horário.
A decisão atende a pedidos antigos de fãs do seriado mexicano, que desde o início da polêmica pediam que o clássico fosse exibido no lugar do especial cancelado. Em chamada veiculada pelo SBT, a emissora anunciou a exibição como um presente de Natal ao público, destacando que se trata de um episódio nunca mostrado na TV aberta.
Zezé di Camargo
Segundo informações divulgadas por especialistas no universo da série, o capítulo escolhido foi exibido originalmente no México em 1976 e já passou por canais pagos, mas nunca havia sido exibido pelo SBT.
O novo movimento acontece horas após Zezé Di Camargo publicar um pedido oficial de desculpas nas redes sociais. No texto, o cantor afirmou que sua fala foi interpretada de forma equivocada e negou qualquer intenção ofensiva ao usar a expressão que gerou repercussão negativa. “Apesar disso, a expressão foi mal interpretada. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto e, por isso, peço desculpas sinceras”, escreveu.
Nos bastidores, porém, o clima segue estremecido. Mesmo com o pedido público, a avaliação interna foi de que a situação gerou desgaste irreversível, o que levou a emissora a manter o especial fora da grade e a promover novas mudanças na programação de fim de ano.