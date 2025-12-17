ASTROS & TAROT

Carta O Sol no Tarot ilumina os signos e indica decisões importantes nesta quarta (17 de dezembro)

Leitura aponta clareza, decisões conscientes e avanços positivos para todos os signos

Heider Sacramento

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura de tarot desta quarta-feira (17) indica um dia regido pela carta O Sol, símbolo de clareza, vitalidade e reconhecimento. A energia favorece atitudes positivas, conversas transparentes e decisões tomadas com confiança. O momento pede presença e valorização do que já foi conquistado ao longo do ano.

O tarot aponta que situações antes confusas ganham nitidez, permitindo avanços naturais tanto na vida pessoal quanto profissional. O clima é de otimismo, com tendência a boas notícias e encontros agradáveis. É um dia em que o brilho pessoal se destaca e oportunidades surgem com mais facilidade.

