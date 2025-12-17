Carta O Sol no Tarot ilumina os signos e indica decisões importantes nesta quarta (17 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06:30
A leitura de tarot desta quarta-feira (17) indica um dia regido pela carta O Sol, símbolo de clareza, vitalidade e reconhecimento. A energia favorece atitudes positivas, conversas transparentes e decisões tomadas com confiança. O momento pede presença e valorização do que já foi conquistado ao longo do ano.
O tarot aponta que situações antes confusas ganham nitidez, permitindo avanços naturais tanto na vida pessoal quanto profissional. O clima é de otimismo, com tendência a boas notícias e encontros agradáveis. É um dia em que o brilho pessoal se destaca e oportunidades surgem com mais facilidade.
Tarot
Entre os signos, Áries sente impulso para agir, Touro encontra segurança, Gêmeos se comunica melhor e Câncer vive maior conforto emocional. Leão se destaca naturalmente, Virgem vê resultados práticos, Libra harmoniza relações e Escorpião recupera confiança. Sagitário se sente inspirado, Capricórnio colhe frutos, Aquário recebe boas notícias e Peixes se permite acreditar mais.