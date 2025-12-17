Acesse sua conta
Carta O Sol no Tarot ilumina os signos e indica decisões importantes nesta quarta (17 de dezembro)

Leitura aponta clareza, decisões conscientes e avanços positivos para todos os signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura de tarot desta quarta-feira (17) indica um dia regido pela carta O Sol, símbolo de clareza, vitalidade e reconhecimento. A energia favorece atitudes positivas, conversas transparentes e decisões tomadas com confiança. O momento pede presença e valorização do que já foi conquistado ao longo do ano.

O tarot aponta que situações antes confusas ganham nitidez, permitindo avanços naturais tanto na vida pessoal quanto profissional. O clima é de otimismo, com tendência a boas notícias e encontros agradáveis. É um dia em que o brilho pessoal se destaca e oportunidades surgem com mais facilidade.

Entre os signos, Áries sente impulso para agir, Touro encontra segurança, Gêmeos se comunica melhor e Câncer vive maior conforto emocional. Leão se destaca naturalmente, Virgem vê resultados práticos, Libra harmoniza relações e Escorpião recupera confiança. Sagitário se sente inspirado, Capricórnio colhe frutos, Aquário recebe boas notícias e Peixes se permite acreditar mais.

