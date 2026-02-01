Acesse sua conta
Aposta feita em Salvador fatura mais de R$ 59 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (31)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 07:27

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta registrada em Salvador foi a única da Bahia a acertar cinco dezenas no concurso 2967 da Mega-Sena, sorteado na sexta-feira (31). O jogo garantiu o prêmio de R$ 59.070,09.

A aposta foi feita na Loteria da Graça, na capital baiana, por meio de um jogo simples, com seis números, em canal físico, sem teimosinha e com cota única, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram 01, 06, 38, 47, 56 e 60. Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou.

Em todo o país, 72 apostas acertaram a quina no concurso. Já a quadra teve 6.741 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.039,98.

Com o acúmulo, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (3), é de R$ 130 milhões. A arrecadação total do concurso foi de R$ 106.729.320,00.

