Aposta feita em Salvador fatura mais de R$ 59 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (31)

Esther Morais

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 07:27

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta registrada em Salvador foi a única da Bahia a acertar cinco dezenas no concurso 2967 da Mega-Sena, sorteado na sexta-feira (31). O jogo garantiu o prêmio de R$ 59.070,09.

A aposta foi feita na Loteria da Graça, na capital baiana, por meio de um jogo simples, com seis números, em canal físico, sem teimosinha e com cota única, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram 01, 06, 38, 47, 56 e 60. Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou.

Em todo o país, 72 apostas acertaram a quina no concurso. Já a quadra teve 6.741 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.039,98.