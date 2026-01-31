DESCOBERTA

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta

Animal era monitorado desde 2025; nascimento ocorreu em no início de janeiro

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 20:05

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta Crédito: Reprodução

Pesquisadores localizaram um ninho com um filhote de harpia, considerada a maior águia do planeta e em nível de quase extinção, em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O nascimento ocorreu no início de janeiro de 2026. De acordo com informações do G1 MS, o animal vinha sendo monitorado desde 2025 por pesquisadores que acompanham o único ninho ativo da espécie na região. A confirmação do nascimento foi feita pelo biólogo e fotógrafo Gabriel Oliveira, que atua no monitoramento da ave no Maciço do Urucum.

A estimativa do especialista é que o animal tenha nascido na primeira quinzena de janeiro deste ano. Imagens registradas no local mostram a fêmea ao lado do filhote no ninho. Segundo o biólogo Gabriel Oliveira, nos primeiros 60 dias, a mãe permanece quase todo o tempo com o filhote para protegê-lo. “Depois, ela começa a sair para caçar junto com o macho, e os retornos ao ninho passam a ser menos frequentes”, explicou ao G1 MS. De acordo com o monitoramento, o filhote pode permanecer sob os cuidados dos pais por até dois anos e meio, se for fêmea, ou cerca de um ano e meio, se for macho.

Um dos ninhos usado pelo casal foi localizado em julho de 2025, após anos de buscas feitas por especialistas que estudam a fauna do Maciço do Urucum. A descoberta confirmou a presença reprodutiva da espécie na região. O ninho onde o filhote foi encontrado foi registrado pela primeira vez em novembro do ano passado. Segundo o biólogo ouvido pelo g1, o ninho avistado em julho daquele ano funcionava como reserva.

Pesquisadores tentavam localizar um ponto de reprodução da harpia no Pantanal havia mais de uma década. O primeiro registro de um indivíduo da espécie na área ocorreu em 2012. Segundo os especialistas, o nascimento do filhote confirma a reprodução da maior águia do planeta no Pantanal e representa um avanço para os estudos sobre a espécie na região.