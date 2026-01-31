Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta

Animal era monitorado desde 2025; nascimento ocorreu em no início de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 20:05

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta Crédito: Reprodução

Pesquisadores localizaram um ninho com um filhote de harpia, considerada a maior águia do planeta e em nível de quase extinção, em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O nascimento ocorreu no início de janeiro de 2026. De acordo com informações do G1 MS, o animal vinha sendo monitorado desde 2025 por pesquisadores que acompanham o único ninho ativo da espécie na região. A confirmação do nascimento foi feita pelo biólogo e fotógrafo Gabriel Oliveira, que atua no monitoramento da ave no Maciço do Urucum.

A estimativa do especialista é que o animal tenha nascido na primeira quinzena de janeiro deste ano. Imagens registradas no local mostram a fêmea ao lado do filhote no ninho. Segundo o biólogo Gabriel Oliveira, nos primeiros 60 dias, a mãe permanece quase todo o tempo com o filhote para protegê-lo. “Depois, ela começa a sair para caçar junto com o macho, e os retornos ao ninho passam a ser menos frequentes”, explicou ao G1 MS. De acordo com o monitoramento, o filhote pode permanecer sob os cuidados dos pais por até dois anos e meio, se for fêmea, ou cerca de um ano e meio, se for macho.

Um dos ninhos usado pelo casal foi localizado em julho de 2025, após anos de buscas feitas por especialistas que estudam a fauna do Maciço do Urucum. A descoberta confirmou a presença reprodutiva da espécie na região. O ninho onde o filhote foi encontrado foi registrado pela primeira vez em novembro do ano passado. Segundo o biólogo ouvido pelo g1, o ninho avistado em julho daquele ano funcionava como reserva.

Pesquisadores tentavam localizar um ponto de reprodução da harpia no Pantanal havia mais de uma década. O primeiro registro de um indivíduo da espécie na área ocorreu em 2012. Segundo os especialistas, o nascimento do filhote confirma a reprodução da maior águia do planeta no Pantanal e representa um avanço para os estudos sobre a espécie na região.

A harpia, também chamada de gavião-real, é uma ave de grande porte, com envergadura de até 2,20 metros e garras fortes. A espécie é classificada como "quase ameaçada" pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e "ameaçada" na lista estadual de Mato Grosso do Sul. Entre os fatores de risco estão a perda do habitat natural e a caça ilegal.

Mais recentes

Imagem - Filho mata pai com golpes de facão no rosto após ele negar dar dinheiro para a compra de drogas

Filho mata pai com golpes de facão no rosto após ele negar dar dinheiro para a compra de drogas
Imagem - Cabeleireiro é morto pelo marido da sobrinha em briga por ciúmes

Cabeleireiro é morto pelo marido da sobrinha em briga por ciúmes
Imagem - Criança autista desaparece por dois dias e é encontrada com vida em mata

Criança autista desaparece por dois dias e é encontrada com vida em mata

MAIS LIDAS

Imagem - De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem
01

De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido
03

História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
04

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta