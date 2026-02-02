CRIME

Justiça condena Marçal a indenizar Boulos em R$ 100 mil por fake news sobre cocaína

Ex-coach terá de pagar por ataques durante campanha nas Eleições de 2024

Wendel de Novais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11:45

Boulos e Marçal durante debate Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo condenou o empresário e ex-coach Pablo Marçal ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais ao deputado federal Guilherme Boulos. A decisão tem como base a divulgação de informações falsas durante a campanha eleitoral para a Prefeitura da capital paulista, em 2024.

Durante o período eleitoral, Marçal passou a vincular publicamente a imagem de Boulos ao consumo de cocaína. Em debates, fez gestos que simulavam o uso da droga e utilizou termos depreciativos para se referir ao adversário, numa tentativa de associá-lo a práticas ilícitas.

Boulos e Marçal durante debate 1 de 5

Pouco antes do primeiro turno, o empresário também publicou em uma rede social um suposto laudo médico que indicaria uso de cocaína por parte do deputado. A Justiça Eleitoral identificou sinais de falsificação no documento, incluindo assinatura falsa, e determinou a retirada imediata do conteúdo ainda durante a campanha.

Na sentença, proferida na quinta-feira (29), o juiz Danilo Fadel de Castro, da 10ª Vara Cível, destacou que o embate político admite críticas duras e confrontos ideológicos, mas não autoriza ataques à honra nem a produção deliberada de desinformação com o objetivo de destruir a reputação de adversários. O ex-candidato ainda pode recorrer.