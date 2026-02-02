Acesse sua conta
Polícia descarta envolvimento de adolescente na morte do cão Orelha após analisar imagens

Investigação sobre morte do cão comunitário avança e jovem deixa de ser suspeito

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:01

Cão Orelha
Cão Orelha Crédito: Reprodução

A análise de mil horas de imagens e os relatos de 20 testemunhas na investigação da morte do cão Orelha, em Florianópolis, tirou um dos adolescentes inicialmente apontados como suspeitos da mira da polícia. De acordo com a Polícia Civil, o menor deixou de figurar como investigado e passou a ser tratado como testemunha no inquérito.

A exclusão do jovem da lista de suspeitos ocorreu após a análise detalhada do material reunido ao longo da apuração. O adolescente não aparece em nenhuma das imagens examinadas pelas equipes policiais e, segundo os investigadores, também não há registros que confirmem a presença dele em Praia Brava, onde o animal foi atacado.

A família do adolescente, inclusive, conseguiu entregar à polícia provas que indicam que ele não estava na praia no período em que ocorreram as agressões contra o cão. Apesar da mudança, a investigação segue em andamento e continua apontando o envolvimento de outros adolescentes no espancamento que levou à morte de Orelha.

Agora, as investigações indicam que três adolescentes participaram do espancamento que levou à morte do cão. Por se tratar de menores de idade, os dados pessoais dos suspeitos seguem sob sigilo, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O procedimento por ato infracional está sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei da Capital (DEACLE).

O animal sofreu agressões severas e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser submetido à eutanásia. Os relatórios policiais também indicam que, no mesmo contexto, houve uma tentativa de afogamento contra outro cachorro da região, conhecido como Caramelo. O segundo animal conseguiu escapar e sobreviveu.

O caso permanece sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei da Capital (DEACLE). Por envolver menores de idade, informações como nomes, idades e vínculos familiares seguem protegidas por sigilo, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

