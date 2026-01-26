Acesse sua conta
Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Ator vive desde 1997 em uma fazenda de 200 hectares em Teresópolis, cercado por Mata Atlântica preservada e produção orgânica

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:00

Casa de Marcos Palmeira
Crédito: Reprodução

Enquanto vive o intenso Joaquim em Três Graças, personagem envolvido em conflitos, desejos e cenas que movimentam a trama, Marcos Palmeira leva, fora da TV, uma rotina bem diferente. Desde 1997, o ator escolheu uma vida rural e mantém sua principal residência em uma fazenda de 200 hectares - o equivalente a cerca de 300 campos de futebol - localizada em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

O espaço, conhecido como Vale das Palmeiras, é cercado por áreas de Mata Atlântica preservada e tem reconhecimento ambiental. A propriedade possui certificados de Reserva Particular do Patrimônio Natural e abriga cerca de 20 mil espécies nativas plantadas ao longo dos anos, incluindo árvores como jequitibá e pau-ferro.

Mais do que moradia, a fazenda também funciona como um polo de produção orgânica. No local são produzidos leite, queijos, iogurtes, mel, café, hortaliças, pães de fermentação natural e até chocolate. Marcos Palmeira acompanha de perto a rotina do campo, circula a cavalo, cuida dos animais e costuma compartilhar momentos simples da vida rural com seus cães.

A casa do ator segue um estilo integrado à natureza, com construção rústica, ambientes amplos e vista para o verde. O interior prioriza conforto e simplicidade, refletindo a escolha por uma vida mais conectada ao meio ambiente e distante do ritmo urbano.

Durante períodos de gravação, Marcos mantém um endereço no Rio de Janeiro para facilitar a rotina profissional, mas deixa claro que é na fazenda que se sente em casa. O local se tornou um refúgio pessoal e um projeto de vida, unindo preservação ambiental, produção sustentável e tranquilidade, bem longe do agito que cerca seus personagens na televisão.

