Jovem de 18 anos denuncia estupro durante festa em Lauro de Freitas

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Maysa Polcri
Publicado em 16 de março de 2026 às 13:57
Uma jovem de 18 anos denunciou ter sido vítima de estupro durante uma festa em Buraquinho, na cidade de Lauro de Freitas. O caso teria acontecido no último domingo (15).
Ela registrou o caso da 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, responsável pelas investigações. Ela afirma que era virgem e que não consentiu com o ato sexual.
A Polícia Civil informou que o suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia, alegando que a relação sexual foi consentida. Os investigadores realizam diligências para esclarecer os fatos.