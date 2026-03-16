CRIME

Jovem de 18 anos denuncia estupro durante festa em Lauro de Freitas

Homem denunciado nega as acusações

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:57

Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma jovem de 18 anos denunciou ter sido vítima de estupro durante uma festa em Buraquinho, na cidade de Lauro de Freitas. O caso teria acontecido no último domingo (15).

Ela registrou o caso da 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, responsável pelas investigações. Ela afirma que era virgem e que não consentiu com o ato sexual.