Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem de 18 anos denuncia estupro durante festa em Lauro de Freitas

Homem denunciado nega as acusações

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:57

Caso é investigado pela Polícia Civil
Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma jovem de 18 anos denunciou ter sido vítima de estupro durante uma festa em Buraquinho, na cidade de Lauro de Freitas. O caso teria acontecido no último domingo (15). 

Ela registrou o caso da 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, responsável pelas investigações. Ela afirma que era virgem e que não consentiu com o ato sexual. 

A Polícia Civil informou que o suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia, alegando que a relação sexual foi consentida. Os investigadores realizam diligências para esclarecer os fatos.

Leia mais

Imagem - Lojas Renner recolhe camisetas com a frase 'regret nothing', usada por acusado de estupro coletivo

Lojas Renner recolhe camisetas com a frase 'regret nothing', usada por acusado de estupro coletivo

Imagem - Jovem autista é vítima de estupro durante crise após aceitar carona: ‘Me ajuda que eu fui estuprada’

Jovem autista é vítima de estupro durante crise após aceitar carona: ‘Me ajuda que eu fui estuprada’

Imagem - Idoso de 90 anos é preso por estupro de vulnerável na Bahia

Idoso de 90 anos é preso por estupro de vulnerável na Bahia

Mais recentes

Imagem - Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais

Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais
Imagem - Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba

Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba
Imagem - Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026